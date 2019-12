-"MEMO" NBA'DE 13 SAYIYLA OYNADI ANKARA (A.A) - 30.12.2010 - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'ne (NBA) dün gece oynanan 11 maçla devam edildi. Toyota Center'da Houston Rockets'a konuk olan Miami Heat, Dwyane Wade'in 45 sayı ile yıldızlaştığı maçta rakibini 125-119 yenmeyi başardı. Wade, maçı yedi ribaund bir de asist yaparak tamamladı. 24 sayı denemesinden 17'sinde başarılı olan Wade, kullandığı 10 serbest atışı da sayıya çevirmeyi başardı. Bir gece önce New York Knicks karşısında 40 sayıyla oynayan Wade, kariyerinde ilk kez üst üste iki maçta 40 ve üzeri sayı atmış oldu. Heat'in diğer skorer oyuncuları, 21 sayıyla oynayan Chris Bosh ve 20 sayıyla oynayan LeBron James oldu. Rockets'da ise geceyi Luis Scola 22, Kevin Martin 21 ve Aaron Brooks 20 sayı ile tamamladı. Gecenin bir diğer maçında Detroit Pistons ile Boston Celtics karşılaştı. Celtics, yıldız oyuncusu Kevin Garnett'in ilk çeyrekte sakatlandığı maçı 104-92 kaybetti. Sahanın en skorer ismi 33 sayıyla oynayan Celticsli Paul Pierce oldu. Celtics'te Ray Allen ve Glen Davis 12'şer sayıyla oynarken, Türk basketbolcu Semih Erden rahatsızlığı nedeniyle bu maçta forma giyemedi. Celtics, bu sonuçla son 17 maçında 2. kez yenilmiş oldu. Evsahibi Pistons'da ise Tracy McGrady 21, Tayshaun Prince 18 sayıyla oynadı. -MEHMET OKUR'DAN 13 SAYI- Staples Center'da oynanan maçta Andre Kirilenko'suz Utah Jazz'ı ağırlayan Los Angeles Clippers, rakibine 103-95 yenilmekten kurtulamadı. Konuk ekipten Al Jefferson 31 sayı 10 ribaund ile maçın yıldızı oldu. Takım arkadaşlarından Deron Williams 16, Gordon Hayward 17 sayıyla oynarken, 16,23 dakika süre alan Mehmet Okur maçı 13 sayı 3 ribaund ile tamamladı. Clippers'da ise yıldızı her geçen gün parlayan Blake Griffin maçı 30 sayı 12 ribaund ile ''double double'' yaparak tamamladı. Gecenin diğer maçlarında şu sonuçlar alındı: New Orleans Hornets: 88 - Los Angeles Lakers: 103 Atlanta Hawks: 103 - Golden State Warriors: 93 Oklahoma City Thunder: 114 - New Jersey nets: 93 Phoenix Suns: 110 - Philadelphia 76ers: 123 Washington Wizards: 104 - Indiana Pacers: 90 Sacremento Kings: 100 - Memphis Grizzlies: 98 Minnesota Timberwolves: 113- Denver Nuggets: 119 Charlotte Bobcats: 101 - Cleveland Cavaliers: 92