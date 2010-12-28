-"MEMLEKET MESELESİ" 31 ARALIKTA VİZYONDA İSTANBUL (A.A) - 28.12.2010 - İsa Yıldız'ın yönettiği ''Memleket Meselesi'' adlı film, 31 Aralıkta vizyona girecek. Basın tanıtımı G-Mall Cinebonus Sinemaları'nda gerçekleştirilen filmde, Ahmet Uğurlu, Füsun Demirel, Tuna Orhan, Ahmet Kural ve Bora Akkaş rol alıyor. Ankara, Antalya-Gazipaşa ve İstanbul'da çekilen filmin konusu özetle şöyle: ''Bir kasabada sıradan bir ilkokul öğretmeni olan Adil Hoca (Ahmet Uğurlu), uğradığı bir haksızlıktan sonra gururu incinir ve hakkını aramak için bir mücadele başlatır. Adli mercilerden sonuç alamayınca hak arama mücadelesini 'Memleket Meselesi' haline getirir. Adil Hoca'nın uğraşı aslında, onun şahsında herkesin savaşıdır. Adil Hoca'nın eşi (Füsun Demirel) hocanın özel hayatında, çalıştığı okulun hademesi (Tuna Orhan) de onun iş hayatında çok önemli rollere sahiptir.'' Film, 31 Aralıkta sinemaseverlerle buluşacak.