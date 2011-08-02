-"MAYIN" DAVASINA BİLİRKİŞİ ATANDI ANKARA (A.A) - 02.08.2011 - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde el yapımı mayının patlaması sonucu 7 askerin şehit olmasıyla ilgili davada, mayın döşeme işinin usul ve esaslara uygun yapılıp yapılmadığının tespiti amacıyla rapor hazırlatılması için bilirkişi heyeti atandı. Genelkurmay Başkanlığı Askeri Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Tuğgeneral Zeki Es, Kurmay Albay Rıza Atilla Erdoğan ve Nurettin Altay ile avukatları, müdahil olarak şehit askerlerden Deniz Demirci'nin annesi Raziye Demirci, babası Halil Demirci ve avukatları katıldı. Duruşmada, daha önce soruşturma aşamasında da bilirkişi olarak görev almış olan Tümgeneral Fahri Kır, kurmay albaylar Hakan Temizkan ve Halil Ses ile Yarbay Mesut Yurtçu, yeni belge ve bilgiler ışığında, mayın döşeme işinin usul ve esaslara uygun yapılıp yapılmadığının tespiti amacıyla rapor hazırlamaları için atandı. Bilirkişilerin atanmasına ilişkin diyeceği sorulan Halil Demirci, ''Vicdanlarına bırakıyorum'' dedi. Bilirkişilerden Tümgeneral Kır, soruşturma aşamasında savcılıkça kendilerine verilen belge ve bilgiler ışığında rapor hazırladıklarını belirterek, o günden bugüne yeni bir takım belge ve bilgilerin dosyaya girdiğini gördüklerini söyledi. Kır, bu nedenle gerekli incelemeyi yapmak üzere kendilerine yeterli bir süre verilmesini talep etti. Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantıları sonrasında, atama beklediğini ve görev yerinin muhtemelen değişeceğini ifade eden Kır, diğer bilirkişilerin de atamalarının yapılabileceğini, bu sebeple kendilerine mahkemece makul bir süre verilmesini istedi. Sanık Zeki Es ise bu bilirkişilerin, soruşturma sırasında hazırladıkları raporda, lehine delillerden daha çok aleyhine olan delilleri topladıklarını savunarak, söz konusu bilirkişi heyetinin yeniden atanmamasını talep etti. Bu davada, hem mesleki hem de insan olarak geleceğinin söz konusu olduğunu belirten Es, ''Eğer bu bilirkişiler atanacaksa, benim lehime olacak mevzuat konusunda da ayrıntılı inceleme yapmalarını talep ediyorum'' diye konuştu. Sanık avukatlarından Yurdakan Yıldız, bilirkişilerin raporlarını hazırlarken Güney Doğu Anadolu'nun olağanüstü koşullarını göz önüne almadıklarını ileri sürerek, dava konusu olayın meydana geldiği bölgede yapılacak bir keşif sonrasında rapor aldırılmasını faydalı bulduğunu söyledi. Diğer sanık avukatları da bu bilirkişilerin atanmalarına itirazları bulunduğunu kaydetti. Mahkeme, yeni bir bilirkişi heyeti tayin edilmesi hususunun, bilirkişi raporunun mahkemeye sunulmasının ardından değerlendirilmesine karar verdi. Bilirkişilere, raporlarını hazırlamaları için süre veren mahkeme, bu nedenle duruşmayı 20 Ekim 2011 tarihine erteledi.