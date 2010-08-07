-"MAVİ MARMARA" İSKENDERUN LİMANI'NDA İSKENDERUN (A.A) - 07.08.2010 - İsrail'in 31 Mayıs'ta Gazze yardım filosuna düzenlediği operasyon sonrasında el koyduğu 3 Türk gemisinden ''Mavi Marmara'', ''Ocean Ergün'' römorkörü eşliğinde Hatay'ın İskenderun Limanı'na geldi. İsrail'in Hayfa Limanı'ndan önceki gün hareket eden ''Ocean Ergün'' römorkörünün çektiği ''Mavi Marmara'' için limanda geniş güvenlik önlemleri alındı. Kaptan köşkündeki bir camın üzerinde kurşun izlerinin görüldüğü gemiye, liman çalışanlarının dışında hiç kimse alınmadı. Bu arada, İHH yetkililerinin de limanda açıklama yapacakları belirtildi. ''Doğançay 20'' römorkörünün çektiği ''Defne-Y'' gemisi dün gece gelmişti. ''Gazze'' gemisinin de ''Söndüren 7'' römorkörünün eşliğinde öğle saatlerinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Gemilerin tamamı limana ulaştıktan sonra, 9 Ağustos Pazartesi günü savcılık ve ilgili yetkililer tarafından inceleneceği, sigorta ve eksper firmalarının da hasar tespiti yapacağı, Birleşmiş Milletler heyetinin de incelemelerde bulunacağı bildirildi.