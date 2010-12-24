-"MALİYE BAKANIMIZI AVRUPALI BAKANLAR KISKANIYOR" TBMM (A.A) - 23.12.2010 - Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, ''Maliye Bakanımızı, bütün Avrupalı maliye bakanlarının kıskandığını düşünüyorum. Avrupa'daki hiçbir maliye bakanı, bu yıl memura böyle zam veremedi'' dedi. Yılmaz, TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri devam eden 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Yılmaz, 2011 yılında yeniden yapılandırma gelirlerinin veya tahmin edemedikleri, sağlayacakları diğer gelirlerin bir kısmını, sabit sermaye yatırımlarında değerlendireceklerini söyledi. Memura enflasyonun üzerinde zam verdiklerini kaydeden Yılmaz, ''Maliye Bakanımızı bütün Avrupalı Maliye Bakanlarının kıskandığını düşünüyorum. Avrupa'daki hiçbir maliye bakanı, bu yıl, böyle zamlar veremedi, bazıları maaşları dondurdu, düşürdü, ikramiyeleri kesen oldu. Biz memurumuza, enflasyonun üzerinde artış sağladık, küresel krizin olduğu ortamda. Büyük başarıdır'' dedi. -''KAYIT DIŞILIK SORUN''- Devlet Bakanı Yılmaz, İşsizlik Sigortası Fonu'nu, işsizleri desteklemenin yanı sıra yeni istihdam olanakları için de kullandıklarını, bunun, kanunun ruhuna uygun ve anlamlı bir kullanım olduğunu söyledi. Yılmaz, '''(İnsanlar işsiz kalsın da onlara destek olalım) anlayışı yerine, onlara öncelikle iş kuracak ortamı oluşturalım, daha fazla insan iş sahibi olsun ki işsizlik ödeneğine muhtaç olmasın. Fonun nemasının bir kısmını kullanıyoruz, bu yolla da çok sayıda insana istihdam olanağı sağlıyoruz'' diye konuştu. Kayıtdışılığın azaltılması için çok sayıda faaliyetlerinin bulunduğunu ifade eden Yılmaz, istihdam piyasalarında geçen yıla göre kayıtdışılıkta 1,5 puan azalmanın olduğunu kaydetti. Yılmaz, ancak tarım, turizm, inşaat gibi bazı sektörlerde kayıtdışılığın halen sorun olarak devam ettiğini, bununla mücadeleyi sürdürdüklerini bildirdi. Yılmaz, konut kredisi, kredi kartları gibi borçlara yönelik bir düzenlemenin olup olmayacağının sorulması üzerine, bunun özel bir ilişki olduğunu, bankaların, müşterilerine istediği kolaylığı tanıyabildiğini söyledi. Yılmaz, kamu olarak, özel ilişkileri düzenlemelerinin, işin ruhuna çok uygun olmadığını kaydetti. Tasarının görüşmeleri 21. madde üzerinden devam ediyor.