T24 LogoT24 Logo
Yaşam

"MAHMUT HOCA" TABURCU OLDU İSTANBUL (A.A)

04 Ocak 2011 16:43

-"MAHMUT HOCA" TABURCU OLDU İSTANBUL (A.A) - 04.01.2011 - Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden ''Hababam Sınıfı''nın ''Mahmut Hoca''sı Münir Özkul (86), tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.  Medical Park Bahçelievler Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Selvi, yaptığı açıklamada, Münir Özkul'un 16 Aralık 2010 tarihinde yoğun solunum yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldığını, ünlü sanatçıyı derhal yoğun bakıma aldıklarını ve solunum cihazına bağlı olarak tedavisine başladıklarını belirtti.  Hızla iyileşme dönemine giren Özkul'u, yoğun bakımdan çıktıktan sonra bir süre daha kontrol altında tuttuklarını ifade eden Selvi, ''Yaklaşık 20 günü aşan bir tedavinin ardından iyileştiğini söyleyebiliriz. Kendisini taburcu ettik. Evinde istirahat ederek, zaman geçirmesini tavsiye ettik. Sürekli gözetimimiz altında olacak'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24