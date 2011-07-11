-"MAGANDA" KURŞUNU 2 ÇOCUĞU ANNESİZ BIRAKTI SAMSUN (A.A) - 11.07.2011 - Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki düğün töreninde tabancayla açılan ateş sonucu göğüsünden yaralanan ve kaldırıldığı hastane yaşamını yitiren 2 çocuk annesi kadın, gözyaşları arasında toprağa verildi. Aşağıçinik Mahallesi'nde, dün, Esra ve Erkan Onaran çiftinin düğün merasiminde gelinin kardeşi Engin Ergör'ün (23) tabancayla hava rastgele ateş açması sırasında seken merminin göğsüne isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Sevgi Ölmez'in (30) cenazesi, Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Cumhuriyet Mahallesi Camisine getirildi. Evli ve 2 çocuk annesi genç kadının eşi Nadır Ölmez, eşinin tabutu başında 9 yaşındaki oğlu Emirhan Ölmez'e sarılarak ağlamaya başladı. Acılı koca, ''Eşkıya her zaman dağda olmaz. Bu da şehir eşkıyası. Eşkıya şehre inmiş'' diyerek olaya tepki gösterdi. Öğle vakti kılınan namazın ardından genç kadının cenazesi, Cumhuriyet Mahallesi Mezarlığındaki aile kabristanlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Aşağıçinik Mahallesi'nde Esra ve Erkan Onaran çiftinin düğün töreninde gelinin kardeşi Engin Ergör'ün tabancayla havaya rastgele ateş açması sırasında seken mermi, İstanbul'dan 3 gün önce tatil için memleketi Samsun'a gelen Sevgi Ölmez (30) ile Tekkeköy Belediyesinde operatör olarak çalışan Eyüp Sezen'e isabet etmişti. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan evli 2 çocuk annesi Sevgi Ölmez yaşamını yitirmiş, başından yaralanan evli 2 çocuk babası Eyüp Sezen ise tedavi altına alınmıştı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen Eyüp Sezen'in ameliyatın ardından yoğun bakım servisine kaldırıldığı öğrenilmişti. Olayın zanlısı Engin Ergör ise güvenlik güçlerinin yoğun çalışması sonucu suç aleti tabancayla yakalanarak adliyeye sevk edilmişti.