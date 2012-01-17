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Spor

"Maçı kazanıp Lefter'e armağan etmek için sahaya çıktık" MANİSA (A.A)

17 Ocak 2012 01:18

-"Maçı kazanıp Lefter'e armağan etmek için sahaya çıktık" MANİSA (A.A) - 16.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'de Manisaspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin İsviçreli oyuncusu Reto Ziegler, ''Maçı kazanıp, Lefter'in ruhuna armağan etmek için sahaya çıkmıştık, bunu da başardık'' dedi. Ziegler, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, ''çılgınca'' bir müsabakanın geride kaldığını, sayısız gol fırsatı yakalamalarına rağmen kale önünde etkili olamadıklarını ve pozisyonları gole çeviremediklerini söyledi. Müsabakayı kaybetme ihtimallerinin de bulunduğunu kaydeden Ziegler, ''Ancak son ana kadar inancımızı yitirmedik ve maçı bırakmadık. Son saniyede gelen golle hak ettiğimiz galibiyeti elde ettik'' diye konuştu. Ziegler, bir basın mensubunun dün Lefter Küçükandonyadis'in cenazesinde en ön sırada bulunduğunu hatırlatması üzerine şunları söyledi: ''Ölüm gerçekten çok üzücü. Biz bunu dün seremonide yaşadık. Camia ve futbol takımı olarak çok üzüntülüyüz. Fenerbahçe'nin çok önemli isimlerinden Lefter'e karşı görevimizi faal futbolcular olarak yerine getirmeye çalıştık. Ben de onu yapmaya çalıştım. Bugünkü maçı Lefter için oynamaya çalıştık. Galibiyeti ruhuna armağan etmek için çıktık. Son dakikaya kadar bıraktık, buradan aldığımız galibiyetin huzuruyla ayrılıyoruz. Galibiyet moral oldu, liderliği bir an önce geri almak istiyoruz. Bu galibiyet de bize moral kaynağı oldu.'' Fenerbahçeli Stoch da çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, şunları kaydetti: ''Çok baskın oynadık ama gerekli golleri atmakta geciktik. Maçı ilk yarıda çok erken koparmamız gerekiyordu. Şanssız olduğumuzu söyleyebilirim. Son dakikada ise şans bizden yanaydı. Hak ettiğimiz 3 puanı almak için gerekli mücadeleyi göstermiştik. Özellikle ilk yarıda çok farklı olabilirdi. Bu galibiyet için tanrıya şükretmeliyiz.''

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