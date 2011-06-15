-"MAÇI BİRİNİN KAZANMASI GEREKİYORDU" İSTANBUL (A.A) - 14.06.2011 - Beko Basketbol Ligi play-off final serisi beşinci maçında ezeli rakibi Fenerbahçe Ülker'i 72-71 yenerek, seride durumu 3-2'ye getiren Galatasaray Cafe Crown'un başantrenörü Oktay Mahmuti, dengeli geçen maçı kazanmasını bildiklerini söyledi. Mahmuti, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, baştan sona çekişmeli bir maç olduğunu belirterek, ''Maçın içinde hep kalmaya çalıştık. Son çeyrekte farkı açınca bir atak yaptık, devamında da savunmayla son top son saniyede Shipp'e geldi, o da değerlendirdi. Böyle dengede geçen maçı birinin kazanması gerekiyordu, kazanan taraf biz olduk'' şeklinde konuştu. Son maç öncesi kamuoyunda Fenerbahçe Ülker'in şampiyon olacağı yönündeki değerlendirmelerin kendilerini etkilemediğini ifade eden Mahmuti, şöyle devam etti: ''Takıma bir tek şey söyledim. Biz sadece karakterimizi ortaya koymalıyız. Basında ne konuşuluyor, takip etmiyorum. İşimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Büyük bir iddia ile gelmiyoruz ama her maçta iddialı oluyoruz. Deplasmanda, böyle bir atmosferde, kağıt üstünde dezavantajlı gözüküyorsunuz. Biz sadece kendi oyunumuzla çözüm üretmeye çalıştık.'' Seride bütün maçların zorlu geçtiğini kaydeden Oktay Mahmuti, ''Bu maç öncesi ne düşünüyorsak, önümüzdeki maç için de aynı şeyi düşünüyoruz. Bu sefer 3-3'e getirmek istiyoruz. Shumpert, Haluk ve Ermal'ın sakatlıkları var. Bunlar konuşulması gereken konular değil. Fenerbahçe'de de bir takım sıkıntılar vardır'' diyerek sözlerini tamamladı. -''ŞAMPİYONLUK İÇİN TEKRAR SİNAN ERDEM'E GELECEĞİZ''- Galatasaraylı basketbolcu Caner Topaloğlu ise kendilerinin kaybedecek bir şeyi olmadığını belirterek, ''Seriyi uzatmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ama halen rakibimiz avantajlı. Onların 1, bizim 2 galibiyete ihtiyacımız var'' dedi. Bu akşam çok güzel bir oyun ortaya koyduklarını anlatan Caner, şunları söyledi: ''Fenerbahçe bireysel olarak daha iyi olabilir ama biz daha iyi bir takımız. Abdi İpekçi'deki maçı alıp, şampiyonluk için tekrar Sinan Erdem'e geleceğiz. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Biz bugün Fenerbahçe'den daha hazır geldik. Bugün de yine 40 dakika mücadele ettik. Şans topu girmeyebilirdi, Fenerbahçe şampiyonluğu kutluyor olabilirdi ama şans bizden yanaydı.''