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Yaşam

34'lük 'ponpon anne'

ABD’de 34 yaşındaki bir kadın, kızının kimliğiyle öğrenci olarak kaydolup, ardından okul takımının amigosu oldu

16 Ocak 2009 02:00

ABD’de 34 yaşındaki bir kadın, çocukluk hayalini gerçekleştirmek amacıyla, liseye giden kızının kimliğiyle başka bir okula öğrenci olarak kaydolup, ardından okul takımının amigosu oldu

Wisconsin eyaletindeki Ashwaubenon kasabasında yaşanan olayın kahramanı Wendy Brown, öteki öğrencilerden daha büyük olmasına karşın, mini eteği, ponponu ve tavırlarıyla fazla şüphe çekmedi.

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Brown’un foyası, okula gelmemesi üzerine ortaya çıktı. Başka bir olayla ilgili olarak sahtecilikle suçlanan Brown’un cezaevinde olduğu öğrenildi. Brown, 3 yıl psikolojik gözetim altında tutulacak.

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