34'lük 'ponpon anne'

ABD’de 34 yaşındaki bir kadın, çocukluk hayalini gerçekleştirmek amacıyla, liseye giden kızının kimliğiyle başka bir okula öğrenci olarak kaydolup, ardından okul takımının amigosu oldu



Wisconsin eyaletindeki Ashwaubenon kasabasında yaşanan olayın kahramanı Wendy Brown, öteki öğrencilerden daha büyük olmasına karşın, mini eteği, ponponu ve tavırlarıyla fazla şüphe çekmedi.



Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Brown’un foyası, okula gelmemesi üzerine ortaya çıktı. Başka bir olayla ilgili olarak sahtecilikle suçlanan Brown’un cezaevinde olduğu öğrenildi. Brown, 3 yıl psikolojik gözetim altında tutulacak.



