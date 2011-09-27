-"Londra uçağı" doluyor ANKARA (A.A) - 27.09.2011 - Dünyanın en önemli spor organizasyonu olarak kabul gören ve gelecek sene Londra'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda yer alabilmek adına birçok ülke kıyasıya bir mücadele içine girerken, Türk sporcular birçok branşta olimpiyat ''biletini'' almayı başardı. İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliğinde, gelecek yıl 27 Temmuz-12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olimpiyat oyunlarına katılabilmek için birçok dalda elemeler devam ederken, Türkiye'den şu ana kadar 6 farklı branşta 32 sporcu, bu büyük organizasyonda yer almayı garantiledi. Son yıllarda özellikle altyapılara yaptığı büyük yatırımlarla dikkati çeken atletizm, şu anda 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'na en fazla sporcu gönderen spor dalı olmayı başardı. Yıl içinde düzenlenen çeşitli turnuvalarda başarılı performanslar gösteren 12 Türk atlet, A barajını geçerek, Türkiye'yi Londra'da temsil etmeye hak kazandı. Fatih Avan cirit atmada, Bahar Doğan maratonda, Binnaz Uslu 3 bin metre engellide, Eşref Apak çekiç atmada, Aslı Çakır Alptekin bin 500 metrede, Gülcan Mıngır 3 bin metre engellide, Ercüment Olgundeniz disk atmada, Tuğba Karakaya bin 500 metrede, Nagihan Karadere 400 metre engellide, Almitu Bekele 5 bin metrede, İlham Tanui Özdilen bin 500 metrede ve Polat Kemboi Arıkan 5 bin metrede Londra vizesi alan Türk sporcular oldular. Atletizmde B barajını geçen 11 sporcu ise olimpiyatlar öncesinde katılacakları organizasyonlarla, dünya sporunun en değerli organizasyonunda yer alabilme şansını sürdürecek. -Güreşte 5 sporcu Londra yolcusu- Türk sporunun olimpiyatlar tarihinde en başarılı olduğu spor branşı olan güreşte ise 5 sporcu Londra vizesi aldı. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda 12-18 Eylül tarihlerinde düzenlenen 2011 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde 120 kiloda Rıza Kayaalp, 74 kiloda Selçuk Çebi, 84 kiloda Nazmi Avluca ve 96 kiloda Cenk İldem ile serbest stilde 96 kiloda Serhat Balcı elde ettiği derecelerle gelecek yıl Londra'da düzenlenecek büyük organizasyonda Türkiye için mindere çıkacak. Diğer sıkletlerdeki Türk sporcular, nisan ayında Macaristan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda ve Bulgaristan ile Çin'de organize edilecek kalifikasyon elemelerinde alacakları derecelere göre Londra biletini almaya çalışacak. -Atıcılıkta 4 isim olimpiyat oyunlarında- Atıcılıkta, Yusuf Dikeç, Oğuzhan Tüzün, Nihan Kantarcı ve Çiğdem Özyaman, katıldıkları turnuvalarda elde ettikleri dereceler neticesinde olimpiyatlarda Türkiye için ter dökecek. Türkiye'nin olimpiyatlarda bu dalda daha fazla sporcuyla temsil edilebilme şansı ise devam ediyor. Finlandiya'da gelecek yıl şubat ayında yapılacak Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda Türk sporcular Londra'da yer almak için mücadele verecek. -Masa tenisi- Masa tenisinde ise Melek Hu, dünya klasmanındaki yeri itibariyle Avrupa kontenjanından olimpiyatlara katılmayı garantiledi. Diğer milli sporcular ise yıl içinde düzenlenecek turnuvalarda Londra biletini almaya çalışacak. -Tekvando- Tekvandoda ise şu ana kadar sadece bir Türk sporcu olimpiyat vizesini garantiledi. 68 kiloda Servet Tazegül, gelecek yıl Londra'da Türkiye'nin başarısı için ter dökecek. Gelecek yıl Ocak ayında Rusya'da düzenlenecek Avrupa olimpiyat kıta elemelerinde ise 2'si bayan olmak üzere 3 Türk sporcu daha, olimpiyat ruhunu yaşamak için mücadele verecek. -Halterde bir olimpiyat vizesi daha var- Türkiye'nin 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda en iddialı olduğu spor dalları arasında gösterilen halterde ise şu an için 4'ü bayan olmak üzere en az 9 Türk sporcu mücadele edecek. Halter branşında Türkiye, Fransa'da 5-13 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Halter Şampiyonası'nda erkeklerde bir olimpiyat vizesi daha almaya çalışacak. -Takım sporlarında son durum- Türk sporunun, olimpiyat oyunları tarihinde yıllardır yer alamadığı takım sporlarında ise kadın basketbolu ve kadın voleybolu bu özleme son vermeye en yakın branşlar olma özelliğine sahip. Polonya'da düzenlenen 2011 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda gümüş madalya alarak tarihinin en önemli başarısına imza atan A Milli Takım, bu başarısının yanı sıra 2012 Londra Olimpiyat Oyunları elemelerine katılmaya hak kazandı. ''Potanın Perileri'', 25 Haziran–1 Temmuz 2012 tarihlerinde, hangi ülkede yapılacağı henüz belli olmayan turnuvada, 12 takım içinde ilk 5'de yer almak için sahaya çıkacak. Milliler, turnuvada ilk 5'de yer almaları halinde Londra biletini kapmış olacak. Turnuvada, Avrupa'dan 4, ABD'den 3, Asya ve Afrika'dan 2'şer ve Okyanusya'dan 1 olmak üzere toplam 12 takım mücadele edecek. Bayan voleybolunda ise Türkiye'nin, Londra yolunda şanslı bir konumda olduğu görülüyor. ''Filenin Sultanları'', 2012 Londra Olimpiyat Oyunları için bayanlar Avrupa kıta eleme müsabakalarını Türk seyircisinin desteğiyle oynayacak. Müsabakalar, 1-6 Mayıs 2012 tarihleri arasında 8 takımın katılımı ile İstanbul Burhan Felek Voleybol Salonu'nda yapılacak. Eleme müsabakaları sonucunda birinci sırayı alacak takım, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkını kazanacak. -Basketbol ilk ve tek- Takım sporlarında Türkiye'yi olimpiyatlarda bugüne kadar sadece erkek basketbol takımı temsil etti. Tarihinde iki kez olimpiyatlara giden A Milli Erkek Basketbol Takımı, 1936 Berlin Olimpiyatları ve 1952 Helsinki Olimpiyatları'nda mücadele etti. Katıldığı iki olimpiyatta toplam 4 maç yapan Türkiye, 4 karşılaşmada da sahadan yenilgiyle ayrıldı. 1936 Berlin Olimpiyatları'nda Şili'ye 30-16, Mısır'a da 33-23 yenilen Türkiye, 1952 Helsinki Olimpiyatları'nda ise ilk maçında Mısır'a 64-45, ikinci maçında da İtalya'ya 49-37 mağlup olarak olimpiyat macerasını erken tamamlamıştı.