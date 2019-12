-"LIVE AID" KONSERLERİNİN HİKAYESİ FİLM OLUYOR LONDRA (A.A) - 14.07.2010 - İrlandalı rock şarkıcısı Bob Geldof'un, Etiyopya'daki açlığa dikkat çekmek ve yardım için başlattığı "Live Aid" konserlerinin hikayesi film oluyor. İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre, 90 dakikalık filmin çekimlerine İrlanda'nın başkenti Dublin'de başlandı. Geldof ve müzik menajeri Harvey Goldsmith'in fikri olan konserlerin arkasındaki hikayenin anlatılacağı filmin adı "Harvey, Bob'la tanışınca" olacak. Filmin, konserlerin 25. yıldönümü anısına ve sonbahar aylarında BBC 2 ve İrlanda'nın RTE kanallarından yayımlanması bekleniyor. 1984 yılında Bob Geldof, Etiyopya'daki açlığa dikkati çekmek üzere, "Do they know it's Christmas?" adlı şarkıyı yazmış, şarkı, Geldof'un düzenlediği yardım kampanyası çerçevesinde "Band Aid" adı verilen İngiliz ve İrlandalı şarkıcıların oluşturduğu topluluk tarafından seslendirilmişti. Albüm, satışa sunulduğu 29 Kasım 1984'te bir günde 95 bin satmıştı. İrlandalı rock şarkıcısı, 1985 yılında da yardım toplamak için "Live Aid" konserlerini düzenlemeye başladı.