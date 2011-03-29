-"LİBYA'DA NATO TEMSİLCİSİ YOK" WASHINGTON (A.A) - 29.03.2011 - NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı James Stavridis, hiçbir NATO temsilcisinin Libya'daki muhaliflerle irtibatta olmadığını söyledi. Amerikalı Oramiral Stavridis, Amerikan Senatosunun Savunma Komisyonunda yaptığı açıklamada, ''Benim bildiğim kadarıyla şu anda Libya'da hiçbir NATO temsilcisi bulunmamaktadır'' dedi. Başlangıçta ABD tarafından koordine edilen Libya'daki hava operasyonlarının tamamının birkaç gün sonra NATO'ya devredilmesi bekleniyor. Amerikalı askeri yetkililer de sürekli olarak ABD'nin Libya'daki muhaliflerle askeri irtibatı bulunmadığını açıklıyor.