-"LİBYA ÜZERİNDEKİ UÇUŞLAR AZALDI" SAN SALVADOR (A.A) - 23.03.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Libya üzerindeki Amerikan uçaklarının uçuşlarında dikkat değer bir azalma olduğunu bildirdi. Obama, Latin Amerika ülkeleri ziyaretinin son durağı olan Salvador'da Devlet Başkanı Mauricio Funes ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, Libya'daki uluslararası koalisyonun komutasının yapısına ilişkin konunun önümüzdeki günlerde açığa kavuşmasının beklendiğini kaydetti. ABD'nin, uçuşa kapalı alanın hedefine ulaştığını ilan etmesine az kaldığını belirten Obama, Libya'da düşen uçaktaki 2 Amerikan pilotun kurtulmasından da büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Obama ayrıca, Ortadoğu'daki duruma müdahil olmanın ABD'nin ''ulusal çıkarına'' olduğunu da ifade etti.