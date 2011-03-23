T24 LogoT24 Logo
Dünya

"LİBYA ÜZERİNDEKİ UÇUŞLAR AZALDI" SAN SALVADOR (A.A)

23 Mart 2011 02:31

-"LİBYA ÜZERİNDEKİ UÇUŞLAR AZALDI" SAN SALVADOR (A.A) - 23.03.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Libya üzerindeki Amerikan uçaklarının uçuşlarında dikkat değer bir azalma olduğunu bildirdi. Obama, Latin Amerika ülkeleri ziyaretinin son durağı olan Salvador'da Devlet Başkanı Mauricio Funes ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, Libya'daki uluslararası koalisyonun komutasının yapısına ilişkin konunun önümüzdeki günlerde açığa kavuşmasının beklendiğini kaydetti. ABD'nin, uçuşa kapalı alanın hedefine ulaştığını ilan etmesine az kaldığını belirten Obama, Libya'da düşen uçaktaki 2 Amerikan pilotun kurtulmasından da büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Obama ayrıca, Ortadoğu'daki duruma müdahil olmanın ABD'nin ''ulusal çıkarına'' olduğunu da ifade etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24