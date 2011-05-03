-"LADİN ÖLMEYİ TERCİH ETMİŞTİR" CENEVRE (A.A) - 02.05.2011 - Öldürülen El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in bir akrabası, Bin ladin'in, ABD güçlerince ele geçirilip bir Amerikan mahkemesinde yargılanmaktansa, ölmeyi tercih etmiş olabileceğini öne sürdü. Usame Bin Ladin'in eski yengesi olan, İsviçre doğumlu Carmen Binladin, AP'ye yaptığı açıklamada, Bin Ladin'in geniş bir destekçi çevresine sahip olduğunu, bu çevrenin kendisini, parasal yardım da dahil sonuna kadar desteklediğine inandığını ifade etti. Carmen Binladin, Usame Bin Ladin'in Suudi Arabistan'daki ailesinin, ölüm haberinden ötürü derin bir üzüntü içerisinde bulunduğunu kaydetti. Usame Bin Ladin'in ağabeyi Yeslam ile evli olan ve 20 yıldan uzun bir süre önce boşanan Carmen Binladin, 2004 yılında, ''Krallığın İçinden'' adlı bir kitap yayımlamıştı. Carmen kitapta, Suudi Arabistan'da geçirdiği 9 yılını anlatmıştı. -ALARM SEVİYESİNİN YÜKSELTİLMESİ PLANLANMIYOR ABD İç Güvenlik Bakanı Janet Napolitano, El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in öldürülmesinin ardından, ülkede terör alarmı seviyesinin yükseltilmesinin planlanmadığını bildirdi. Napolitano, yaptığı açıklamada, seviyesi yükseltilmiş terör alarmlarının ancak hükümetin Amerikan kamuoyuyla paylaşabileceği spesifik ve güvenilir bir istihbarata sahip olduğu durumlarda yayımlandığını belirtti. Bununla birlikte, ABD iç güvenlik yetkililerinin, Bin Ladin'in öldürülmesi sonrası olası misilleme saldırılarına karşı "üst düzey ihtiyat halinde" olduğunu belirten Napolitano, Bin Ladin'in öldürülmesi sayesinde ABD'nin 11 Eylül 2001 tarihindekinden daha güvenli olduğunu kaydetti. ABD İç Güvenlik Bakanlığı, renk kodlu alarm sistemini geçen ay iptal etmiş ve bunun yerine, sadece güvenilir ve spesifik tehditler ortaya çıktığında alarm yayımlayacağını açıklamıştı. -AVRUPA'DAN "UYANIK OLUN" ÇAĞRISI Avrupalı yetkililer ise misilleme saldırıları olabileceği gerekçesiyle vatandaşlarına uyanık olun çağrısında bulundu. Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, Bin Ladin'in öldürülmesiyle teröre karşı savaşın bitmediğini vurgulayarak, Almanya'nın uyanık olması ve karşı saldırı olasılığının gözardı edilmemesi gerektiğini söyledi. İngiltere Savunma Bakanı Liam Fox da İngiltere ve dışındaki tüm askeri tesislere genelge göndererek, El Kaide ya da sempatizanlarından karşı saldırı olasılığı nedeniyle, üst seviyede ihtiyat halinin devam ettirilmesini istedi. Bu arada bazı Avrupa ülkeleri güvenlik önlemlerini artırırken, bazıları ise Avrupa'ya yönelik yüksek güvenlik tehdidi değerlendirmesinde bulunmak için erken olduğunu belirtiyor. -İSTİHBARATI ORTAKLARIMIZLA PAYLAŞMADIK Bu arada ABD Savunma Bakanlığından üst düzey bir yetkili, ABD'nin, El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in nerede olduğu konusundaki istihbaratı ortaklarıyla paylaşmadığını söyledi. Yetkili, ''Bu tek taraflı bir ABD operasyonuydu. Terörle mücadele ortaklarımıza önceden haber vermedik'' dedi. Amerikan istihbaratından üst düzey bir yetkili de, Pakistanlı yetkililerin Bin Ladin'in Abodabad'daki binada olduğunu bildiğine dair bir işaretin bulunmadığını belirtti. -ÇİN: OLUMLU BİR GELİŞME Çin yönetimi El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in öldürülmesini "olumlu bir gelişme ve terörizme karşı uluslararası mücadelede bir kilometre taşı" olarak değerlendirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Cian Yü konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "terörizm uluslararası toplumun ortak düşmanıdır ve Çin de terörizmin kurbanlarından biri olmuştur" ifadesini kullandı. Çin'in her türlü terörizme karşı olduğunu ve terörle mücadeledeki küresel çabalara etkin olarak katıldığını belirten sözcü Cian, uluslararası toplumun terörizme karşı birlikte mücadele etmek için işbirliğini artırması gerektiğini savunduklarını kaydetti. Cian, Çin'in terörizmle mücadelede kalıcı çözüm ve kalıcı çare aranırken, aynı zamanda terörizmin beslendiği kaynakların yok edilmesi için daha fazla çaba harcanması gerektiği görüşünde olduğunu ifade etti.