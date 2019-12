-"Kusuru olanlar yargılanmalı" ANKARA (A.A) - 13.08.2011 - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili, ''Beklentimiz, bu işte hatası, ihmali, kusuru olan kişilerin bir an evvel gözaltına alınıp yargılanmaları'' dedi. Destici, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ramazan ayının rahmet ve mağrifet ayı olduğunu belirten Destici, Müslüman inancına göre de bu ayda paylaşmanın büyük bir önem taşıdığını söyledi. Türkiye'de 60 milyon insanın yoksulluk ve açlık sınırında yaşadığını savunan Destici, şunları kaydetti: ''Ama Türkiye'de açlıktan ölen kimse yok. Afrika'da 50 yıldır insanlar açlıktan ölüyor. 'Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir' diyen bir inanca mensubuz. Bunun hem dünyada hem de ahirette vebalı var. Orada insanlar açlıktan ölürken biz israf içinde boğuluyoruz. Biz bu ramazan ayının gereği olarak başta BBP olmak üzere tüm halkımızı Afrika'ya yardım yapmaya çağırıyoruz.'' Destici, TİKA, Diyanet İşleri Başkanlığı, Kızılay ve insanı yardım kuruluşlarının başlattığı kampanyaların da yerine ulaşacağına inandığını ifade etti. -''Somut olan şeyler var''- Mustafa Destici, bir gazetecinin ''Bir gazetede Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Muhsin Yazıcıoğlu için şehit ifadesini kullandığı yazılmış? Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir ifade kullandı mı?'' sorusuna şu yanıtı verdi: ''Gazetenin kullandığı ifadeyi sayın Cumhurbaşkanı aynen kullandı. 'O bir şehittir' dedi. Biz başından itibaren bu bir kaza da olsa, bir suikast da olsa Muhsin Yazıcıoğlu'nu şehit olarak addediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu anlamda söylemiştir. Cumhurbaşkanımız daha önceleri bu işe kaza ve takdiriilahi gözü ile bakıyordu, şimdi gelinen nokta da ise derin şüpheleri var. Divan üyelerimizle birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyarete gitmiştik. O da 'bu hadisenin sonuna kadar takipçisi olacağım ve hadise neyse ortaya çıkaracağız. Böylece hem çok değerli bir siyaset adamımıza, devlet adamımıza görevimizi yerine getireceğiz hem de devletin itibarını kurtaracağız' dedi, kullandığı ifadeler bunlardı.'' Şu anda kamuoyunda bir bilgi kirliliğinin de bulunduğuna vurgu yapan Destici, ''Kayıp cihazları kimlerin çaldığının görüntüleri var. Somut olan şeyler var. Artık gerekenin yapılması lazım'' dedi. ''Bir gazetecinin somut adımlar atılsın derken asker, sivil tutuklansın talebiniz mi var?'' sorusu üzerine Mustafa Destici, ''Şu anda bunlar bir ihmal mi hata sonucu mu kusur mu organize bir şey mi'' olduğunun araştırıldığını belirtti. Destici, ''Asker-sivil diye bir şey yok. Beklentimiz, bu işte hatası, ihmali kusuru olan kişilerin bir an evvel gözaltına alınıp yargılanmaları'' diye konuştu. -Suriye'deki olaylar Mustafa Destici, Suriye'de yaşananları ''insanlık dışı'' olarak nitelendirerek, bu konunun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede de gündeme geldiğini söyledi. Anamuhalefet ile hükümetin Suriye'de yaşanan olaylara farklı baktığını ileri süren Destici, bu konuda milli bir politikanın oluşamadığını ileri sürdü. Suriye'de yaşanan olayları yakından takip ettiklerini anlatan Destici, ''Buradaki küçük bir grup yüzde 90'lara varan bir çoğunluğa zulüm ediyor, bir baskı, istibdat rejimi ile orayı yönetiyor. Hiçbir şekilde hukuk işlemiyor. Oradaki insanlar 50 yıldan bu yana işkence, zulüm altında yaşıyor. Burada zulüm altında yaşayan soydaş ve din kardeşlerimizin yaşadıklarına seyirci kalmamız mümkün değil. Bu iş artık bir katliama dönüşüyor. Kentlerin etrafı sarılıyor etrafları, dış dünyayla irtibatları kesiliyor ve buralarda bir katliam yaşanıyor. Buna seyirci kalmamız mümkün değildir'' ifadelerini kullandı. Mustafa Destici, Suriye'deki insanların özgürlüklerine kavuşmalarını istediklerini, ancak Libya ve Irak benzeri bir müdahaleye de karşı olduklarını ve Türkiye'nin böyle bir operasyon içinde olmaması gerektiğini söyledi. -Terörle mücadele konusu Terörle mücadele konusunda, meclis dışı partiler, hükümet üyeleri, anamuhalefet partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüklerini ifade eden Destici, bu görüşmeler sonucunda hazırladıkları raporu önümüzdeki günlerde kamuoyuyla da paylaşacaklarını sözlerine ekledi. Mustafa Destici, terörün yıllardan beri Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri olduğuna dikkati çekerek, ''27 yıldır her şehit cenazesi geldiğinde devletimizi yönetenler hep (Terörle mücadelemiz aynı azim ve kararlılıkla devam ediyor) diyorlar. Terörle mücadele aynı azim ve kararlılıkla sürmesin, çünkü 27 yıldır aynı kararlılıktan bir sonuç elde edilemedi. Yıllardan beri devam eden kayıkçı kavgasını bırakıp, topyekun bir birliktelikle bu terör belasından kurtulmamız gerekir'' dedi. Destici, bu arada mevcut Genel Merkez binalarının da ihtiyaca cevap vermediğini, Bayram öncesi ya da sonrası Gazi Mahallesi'nde bulunan yeni Genel Merkeze taşınacaklarını kaydetti.