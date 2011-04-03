-"KURUMLAŞIRSAK TÜRKİYE İYİ BİR MODEL" BEYRUT (A.A) - 03.05.2011 - Suriye Devlet Başkanının Siyasi ve Basın Danışmanı Buseyna Şaban, ''Arap dünyası olarak en büyük eksikliğimiz kurumlaşma, bunu başarırsak Türkiye bizimiçin istifade edilecek iyi birmodel olacaktır'' dedi. TRT'nin Arapça yayın yapan Ettürkiye kanalında yayınlanan "İstanbul'dan" programına katılan Şaban, "Türkiye son 10 yılda gerçekten müthiş işler başardı. Hem bölgesel ve uluslararası alanda konumunu güçlendirdi" dedi. Şaban, Ortadoğu'nun bütününde meydana gelen gelişmeler nedeniyle, batının bölge haritasını yeniden şekillendirmeye çalışıp çalışmadığı yönündeki bir soruyu, "Batı dünyası, Arap alemine baktığında bölge halklarını görmüyor ne yazık ki. Gördükleri iki şey var; petrol, gaz ve İsrail'in güvenliği" diye yanıtladı. Buseyna Şaban, şöyle devam etti: "Skyes-Picot anlaşması ve Balfour Deklerasyonu'nun, 100. yılına yaklaşıyoruz. Türkler ve Araplar olarak hepimizi derinden yaralayan bir durumu hatırlatıyor bizlere. Türkler ve Araplar olarak bir kez daha geriye dönüp, ittifak güçlerinin hürriyet adına Osmanlı İmparatorluğu'undan kurtuluş adına bizlere neler yaşattıklarını bakmamız gerekiyor. Bizleri nasıl paramparça ettiklerine bakmak lazım. Ben tarihe baktığım zaman, Osmanlı döneminde Arap aleminin sınırsız, özgür bir coğrafya olduğunu görüyorum. Her yerin herkese açık olduğunu görüyorum. İnsanların Irak'tan Tunus'a özgürce seyahat edebildiklerini görüyorum." Irak'ta olduğu gibi milyonlarca insanın öldürülmesi ile demokrasi getirilmesi metodunu istemediklerini belirten Şaban, "demokrasiyi getirmenin Batı'nın üzerine vazife olmadığını" söyledi. Bölgenin yaşamakta olduğu değişimi, Arap aleminin, sadece ve sadece Arap aleminin menfaatleri, Türklerin ve tüm bölge insanlarının menfaatleri açısından değerlendirilmesi gerektiğini belirten Şaban, önemli olanın Batı'nın bölgeye yönelik emellerine karşı koyacak bilince kavuşmak olduğunu söyledi. Şaban, Suriye başta olmak üzere her ülkenin değişim için bir modele ihtiyacı olup olmadığı yönündeki bir soruya ise, Türkiye modelinin kendileri için son derece önemli bir model olduğunu belirterek şunları söyledi: "Türkiye bir İslam ülkesidir. Türkiye ile ortak kültüre, ortak tarihe sahibiz, hatta yemek kültürümüzü varıncaya kadar Türkiye ile pek şeyi paylaşıyoruz. Türkiye son 10 yılda gerçekten müthiş işler başardı. Hem bölgesel ve uluslararası alanda konumunu güçlendirdi. İnsanın eksikliğini kabul etmesi yanlış bir tutum değil. Teşhis doğru konulursa tedavide o kadar kolay olur. Arap dünyası olarak en büyük eksikliğimiz olan müesseseleşmeyi sağlarsak Türkiye bizim için istifade edilecek iyi bir model olacaktır. Türkiye modeli, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül?ün Başbakan Tayyip Erdoğan?ın, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu?nun varlığı ile, güvenirliği ve cesur politikalarıyla genel anlamda Türkiye yönetimi, Arap aleminde bugün yaşanan değişim hareketlerinin önünü açan en önemli argümanlardan biri olmuştur.? Şaban, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun "dost ve kardeş Suriye'nin reform iradesine zarar verecek, istikrarını bozacak hiçbir girişimi Türkiye'nin hoş görmesi, tasvip etmesi mümkün değildir" yönündeki açıklamasını hatırlatarak, şöyle devam etti: "Böyle bir açıklamayı ancak ve ancak Türkiye yapabilirdi. Çünkü Türkiye ve Suriye arasında ilişki gerçekten çok önemli. Stratejik açıdan önemli. Biz, Suriye ve Türkiye'yi tek bir devlet olarak görüyoruz. İlişkilerimiz iki halk için gerçekten çok önemli. Türkiye'nin bölgedeki varlığı, bölgenin hukuku için çok önemli." Şaban, Arap aleminin Türkiye'nin Gazze konusundaki cesur duruşunu asla unutmayacağını da belirterek, "Arap alemi, Gazze için dökülen Türk kanını asla unutmayacak. Bu yakınlıktan rahatsız olanlar iki ülkenin arasını bozmaya çalışıyorlar. Benim kanaatim odur ki Türk Dışişlerinin bu son açıklamasından sonra ilişkilerimiz çok daha iyi olacaktır" diye konuştu.