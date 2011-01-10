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"KURMAY ALBAY HAKINDA KOVUŞTURMAYA GEREK YOK" İSTANBUL (A.A)

10 Ocak 2011 19:36

-"KURMAY ALBAY HAKINDA KOVUŞTURMAYA GEREK YOK" İSTANBUL (A.A) - 10.01.2011 - ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasına konu olan belgenin hazırlanmasıyla ilgili ses kaydı olduğu iddia edilen Kurmay Albay Ünal Atabay hakkında, Genelkurmay Askeri Savcılığınca ''kovuşturmaya yer olmadığına dair'' karar verildiği belirtildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin, tutuklu sanık Albay Dursun Çiçek'in talebi üzerine Genelkurmay Başkanlığına yazdığı yazıya cevap verildi. Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığından gönderilen yazıda, Çiçek'in dilekçesinin incelenmesi sonucunda, Kurmay Albay Ünal Atabay'a ait olduğu iddia edilen ses kaydının kriminal incelemesinin yapılması ve yapılacak inceleme sonuçlarının mahkemeye gönderilmesinin istendiği belirtildi. Yazıda, Askeri Savcılığın, Atabay'a ait olduğu iddia edilen ses kaydıyla ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığının emri üzerine soruşturma yaptığı belirtilerek, soruşturma kapsamında Atabay'ın ses kaydıyla ilgili kriminal inceleme yapıldığı, toplanan deliller çerçevesinde 8 Aralık 2010 tarihinde ''kovuşturmaya yer olmadığına dair'' karar verildiği kaydedildi. Yazıda, mahkeme tarafından istenildiği takdirde, yapılan kriminal incelemeye ilişkin rapor ve kararın gönderileceği de ifade edildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Kasım 2010 tarihli duruşmada, dava konusu belgenin hazırlanmasıyla ilgili yayımlanan bir ses kaydı olduğu iddia edilen Kurmay Albay Ünal Atabay'ın, 2009'da Genelkurmay Karargahı'nda görevli olup olmadığının Genelkurmay Başkanlığından sorulmasına ve bu ses kaydına ilişkin yayımlanan haberin de CD içerisinde temin edilmesi için Güvenlik Şube Müdürlüğüne yazı yazılmasına karar vermişti.

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