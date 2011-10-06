-"Küresel Enerji Stratejileri Simülasyonu" İSTANBUL (A.A) - 06.10.2011 - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, enerjinin küresel ve bölgesel barış ile refahı destekleyen bir unsur olabilmesi için işbirliğine dayalı davranış şekillerinin öne çıkarılması gerektiğini bildirdi. Boyner, TÜSİAD'ın 40. yıl etkinlikleri kapsamında Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen ''Küresel Enerji Stratejileri Simülasyonu: Türkiye'nin Gelecek 10 Yılı'' konulu toplantıda yaptığı konuşmada, başta ABD olmak üzere dünyanın önde gelen ülkelerinde kamu kuruluşları ve şirketlerin strateji çalışmalarında kullandıkları bu simülasyon formatının, Türkiye'de ilk defa kamuoyuna açık olarak TÜSİAD'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilmesinden dolayı heyecanlı olduklarını ifade etti. Bu tarz toplantıların tamamen varsayımsal bir zeminde, muhtemel gelişmeleri ve bunların içindeki güçlü eğilimleri saptamak için yapıldığını kaydeden Boyner, kendilerinin de, bu toplantıda, gelecek 10 yılda çevremizde ortaya çıkabilecek ana eğilimleri tespit edebilmeyi umduğunu, burada muhtemel sorun ve darboğazları görebilmek kadar, enerji güvenliğinin kazan-kazan senaryoları ile de sağlanabileceğinin altını çizmenin önemli olduğunu vurguladı. Enerjinin küresel ve bölgesel barış ile refahı destekleyen bir unsur olabilmesi için işbirliğine dayalı davranış şekillerinin öne çıkarılmasının gerekli olduğunu belirten Boyner, şunları kaydetti: ''Bu simülasyon akademik bir sempozyum değil. Çıktılarının da tamamen doğru sonuçlar içermeyeceğinin altını çizmek isterim. Burada asıl önemli olan, enerji güvenliği denilince akla ilk gelen bölgelerde bulunan kritik ülkelerin varsayımsal koşullar altında nasıl kararlar alabilecekleri konusunda bir fikir elde etmek, ulusal çıkarların en üst düzeyde savunulmasının gelişmeleri nereye götüreceğini görmek, ortak aklın ve işbirliğinin oluşturulması için uygun koşullarının doğup doğamayacağını izlemek.'' -Türkiye'de ilk kez kamuoyuna açık gerçekleştirilecek etkinlik- TÜSİAD, 40. yılı kapsamındaki etkinliklerinin ''Türk dış politikası'' ayağında, küresel jeopolitik analiz kuruluşu STRATFOR Enstitüsünün gerçekleştireceği enerji tartışma platformuna ev sahipliği yapıyor. Başta ABD olmak üzere dünyanın önde gelen ülkelerinde kamu kuruluşları ve şirketlerin strateji çalışmalarında kullandıkları, STRATFOR Enstitüsünün koordinasyonunda düzenlenecek ''Küresel Enerji Stratejileri Simülasyonu'', Türkiye'de ilk defa kamuoyuna açık olarak gerçekleştiriliyor. Tartışma platformuyla, gelecek 10 yılda Türkiye'nin çevresinde enerji bağlamında ortaya çıkabilecek ana eğilimlerin tespit edilmesi, enerji alanında ortaya çıkabilecek sorun ve darboğazların tahmin edilmesine yardımcı olması, enerjinin küresel ve bölgesel barış ve refahı destekleyen bir unsur olması için işbirliğine dayalı davranış şekillerinin öne çıkarılması, iş dünyası ve akademi başta olmak üzere kamuoyu nezdinde enerji güvenliğinin kazan-kazan senaryoları ile geliştirilebileceğinin vurgulanması amaçlanıyor. Klasik bir konferans akışından farklı olarak tamamen interaktif bir yapıda yapılacak simülasyonun katılımcıları, kendilerine sunulan bir başlangıç senaryosu ve ülke pozisyonlarından yola çıkarak geldikleri ülkelerin karar alıcıları rolünü oynayacak ve 2012-2022 yıllarını kapsayan dönemde bu ülkeleri temsil edecek. Türkiye, ABD, Rusya, Gürcistan, Azerbaycan, Almanya, İran, Irak ve Suudi Arabistan'dan gelecek enerji uzmanları, geldikleri ülkelerin enerji güvenliği ve dış politika davranışlarını, STRATFOR Enstitüsü'nün kurucusu George Friedman'ın moderatörlüğünde karşılıklı hamleler yaparak geliştirecek.