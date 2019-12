-"KURBAN DERİLERİNİ GÜZEL ÇIKARIN" İSTANBUL (A.A) - 14.11.2010 - Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği(TDKD) Başkanı Ramazan Hazar, ''Kurban derileri güzel çıkarılsın ki paramız ülkemizde kalsın. Türkiye'de işlenen ham derinin yüzde 80'i ithal ediliyor. Hatalı kesimler olmasa ham deri ithalatı yüzde 60'lara düşebilir'' dedi. Hazar, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin, dikkatsizlik ve yanlış uygulamalardan dolayı Kurban bayramlarında her yıl milyonlarca dolar zarara uğradığını belirtti. Türkiye'de işlenen ham derinin yüzde 80'inin ithal edildiğini ifade eden Hazar, ''Hatalı kesimler olmasa ham deri ithalatı yüzde 60'lara düşebilir. Kurban derileri güzel çıkarılsın ki paramız ülkemizde kalsın. Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanlardan elde edilen ham deriler son derece önem arz ediyor. Kurban bayramında kesilen ham derileri işleyen deri işletmeleri elde ettikleri derileri bizzat ihraç ettiği gibi ayakkabı, çanta ve konfeksiyon üretimi yapan yerli üreticilere de satıyor'' dedi. Et fiyatlarının yüksekliğinin Kurban Bayramında kesimleri etkileyebileceğine işaret eden Hazar, sektör ham deri sıkıntısı çektiği için, Kurban Bayramında toplanacak derilerden sektörün nefes alacağını kaydetti. -''KURBAN BAYRAMINDA 2 MİLYON KÜÇÜKBAŞ, 600 BİN BÜYÜKBAŞ HAYVAN KESİLİYOR''- Ramazan Hazar, Kurban bayramlarında yaklaşık 2 milyon adet küçükbaş ve 600 bin adet büyükbaş hayvan kesildiğini kurbanların deri ve bağırsaklarının çoğunun bilgisizlik nedeniyle israf olduğunu vurguladı. Bugün bir adet tuzlanmış yaş koyun derisinin kilosunun ortalama 5-8 lira olduğunu ifade eden Hazar, ''Sığır cinsi hayvan derilerinin kilosu ise ortalama 2,30-2,70 lira olup ortalama 20-25 kilogram ağırlığındadır. Kurban derilerini bu fiyatlarla değerlendirdiğimiz zaman 47 milyon değerinde sadece ham derilerden oluşan bir milli servet söz konusudur'' dedi. Kurban derilerinin değerini kaybetmeden sanayiciye kolaylıkla ulaşabileceğini söyleyen Hazar, vatandaşların kesim sırasında dikkat etmeleri gerekenleri ise şöyle sıraladı: ''Deriyi tulum halinde kesiksiz olarak çıkarın. Koyun derileri için 2 kilogram, sığır cinsi deriler için 6 kilogram kaba tuzu deriye iyice yayın. Deri ve bağırsakları hayır kurumlarına teslim edilene kadar serin ve gölge bir yerde muhafaza edin. Deri hayvandan ayrıldıktan sonra üzerinde et parçalamayın. Elde edilen ham deriyi tuzlandıktan sonra naylon poşete koymadan açık havada muhafaza edin. Bağırsakları temizleyip, tuzlayarak plastik bir torbaya koyun.''