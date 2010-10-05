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Yaşam

"KÜMES HAYVANLARI KONGRESİ" YAPILACAK KAYSERİ (A.A)

05 Ekim 2010 14:09

-"KÜMES HAYVANLARI KONGRESİ" YAPILACAK KAYSERİ (A.A) - 05.10.2010 - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü ile Türkiye Bilimsel Tavukçuluk Derneği tarafından düzenlenen ''Kümes Hayvanları Kongresi'' 7-8 Ekim günleri yapılacak.  Kongre çerçevesinde kutlanacak ''Dünya Yumurta Günü''nde de bilim adamları tarafından vatandaşlara 15 bin yumurta dağıtılacak. ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve dünyada tavukçuluk, tavukçuluk ve çevre, organik tavukçuluk, kanatlı genetiği, alternatif kümes hayvanları üretim sistemleri, GDO'lu yemlerin kullanımı gibi konuların ele alınacağı ''Kümes Hayvanları Kongresi 2010'' 7-8 Ekim günleri Türkan-Tuncer Hasçalık Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Konferans Salonunda yapılacak. Kongreye, Memorial Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, Türkiye Bilimsel Tavukçuluk Derneği Başkanı Prof. Dr. Rüveyde Akbay, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşarı Vedat Mirmahmutoğulları'nın yanı sıra ziraat ve veteriner fakültelerinden öğretim üyeleri ile tavukçuluk sektörünün temsilcileri katılacak. Kongre etkinlikleri çerçevesinde, 8 Ekim Cuma günü Hunat Camisi yanında ''Dünya Yumurta Günü'' dolayısıyla Memorial Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, Türkiye Bilimsel Tavukçuluk Derneği Başkanı Prof. Dr. Rüveyde Akbay ve diğer bilim adamları tarafından vatandaşlara 15 bin adet yumurta dağıtılacak.

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