-"KRİZİN ÜLKEMİZİ ETKİLEMESİ MUHTEMEL" ANKARA (A.A) - 18.07.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, İhracat Beklenti Endeksi'nin 3. çeyreğe (Temmuz-Ağustos-Eylül) yönelik olarak 20,4 puan azalmasında en önemli etkenin, ''Avrupa bölgesinin büyük bir borç krizi eşiğine gelmesi'' olduğunu belirtti. Çağlayan, bugün açıklanan Dış Ticaret Beklenti Anketi ile ilgili yaptığı yazılı değerlendirmede,Dış Ticaret Beklenti Anketi'nin kaynak oluşturduğu İhracat Beklenti Endeksi'nin, 2011 yılının 3. çeyreğinde, 2. çeyreğe göre 20,4 puan azalarak 122,6 seviyesinde gerçekleştiğini hatırlattı. Firmaların, 3. çeyreğe ilişkin ihracat sipariş beklentilerinin, 2. çeyrek beklentilerine göre 30,7 puan düşmesinin, genel ihracat beklentilerinin de düşmesini beraberinde getirdiğine işaret eden Bakan Çağlayan, buna karşın, İhracat Beklenti Endeksi'nin geçen yılın aynı dönemine göre daha yüksek puanlarda seyrettiğine dikkati çekti. Beklenti Endeksi'nin dış ticarete yön veren büyük firmaların yakın geçmişe ve halihazırdaki duruma ilişkin değerlendirmelerini gösterdiğini, diğer yandan bu firmaların gelecek döneme yönelik beklentilerini yansıttığını kaydeden Bakan Çağlayan, ihracata ilişkin 3. çeyrekte beklentilerin düşmesinde, Avrupa bölgesinde yaşanan borç krizinin etkili olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu: ''Borç krizinin, Yunanistan ve Portekiz gibi küçük ülkelerin ötesinde, Avro Bölgesi'nin 3. ve 4. en büyük ekonomileri olan İtalya ve İspanya gibi ülkelere sıçraması endişesi, küresel ekonomiyi sararken; kuşkusuz ki ihracatçılarımız bu durumun ihracat siparişlerini etkileyeceği endişesini taşımaktadır. Avrupa Birliği ve Avrupa ülkelerine 2011 yılının Ocak-Mayıs dönemi itibariyle, Türkiye olarak ihracatımızın yüzde 57'sini yapmış bulunuyoruz. Görünen o ki, ihracatımızın büyük bölümünü gerçekleştirdiğimiz Avrupa ülkelerinin içinde bulunduğu durumun, ülkemizi etkilemesi muhtemeldir. İşte bu nedenle, firmalarımız da bu endişeyi paylaşarak, konuyu ihracat beklentilerine yansıtmışlardır. Dolayısıyla, Avrupa'ya ihracat artış beklentilerinin düşmesi, doğrudan, ihracat beklentilerinin de düşmesine neden olmuştur.'' -LİBYA, TUNUS VE MISIR GİBİ ÜLKELERE İHRACATTA ARTMA BEKLENTİSİ VAR... Avrupa'ya yönelik ihracatta düşme beklentisine karşın, Libya, Tunus ve Mısır gibi ülkelerde yaşanan karışıklıklar nedeniyle bir önceki çeyrekte bu bölgelere yönelik ihracat beklentilerini bir miktar düşüren firmaların, bu dönemde, Ortadoğu ve Afrika bölgelerine yönelik ihracatlarını artma eğilimine girdiğine dikkati çeken Bakan Çağlayan, şöyle devam etti: ''2011 yılının Ocak-Mayıs dönemini dikkate aldığımızda, Afrika ile Yakın ve Ortadoğu ülkelerine 14,7 milyar dolar ihracat yapmış bulunuyoruz ve bu rakam toplam Türkiye ihracatının yüzde 27'sini oluşturmaktadır. Söz konusu ülke gruplarına 1,3 milyar dolar dış ticaret fazlası verdiğimiz görülmektedir. Afrika ile Yakın ve Ortadoğu bölgelerine ihracat beklentilerinin olumlu bir seyir izlemesinin sevindirici olduğunu söylemeliyim.'' Bakan Zafer Çağlayan, bu yılın 3. çeyreğinde, 2. çeyreğe göre, Avrupa ile Çin, Hindistan, Endonezya gibi diğer Asya ülkelerine ihracat artış beklentisinin yavaşlayarak sürmesi ve diğer tüm ülke gruplarına ihracatın artacağı beklentisinin güçlenmesinin, Türkiye'nin 2011 yılı ihracatının Orta Vadeli Programın üzerinde gerçekleşeceğinin kanıtı olduğunu kaydetti. -''İHRACATÇILAR, YUMURTALARINI TEK SEPETE KOYMUYOR...'' Özellikle Çin ve Hindistan'a olan ihracat artış beklentisinin yavaşlayarak da olsa devam etmesinin ihracatçıların artık Çin ve Hindistan pazarlarından korkmadıklarını, pazar ve ülke çeşitlendirmesi yaptıkları gösterdiğini belirten Çağlayan, ''ihracatçıların, artık tek bir pazar ya da tek bir ülkeye odaklanmadıklarına, risklerini dağıttıklarına, 'yumurtaları tek bir sepete' koymadıklarına'' işaret etti. -İTHALAT BEKLENTİSİ DE AB PİYASASINDAKİ GELİŞMELER NEDENİYLE DÜŞTÜ- İthalat Beklenti Endeksi'nin de geçen yılın aynı dönemine göre daha yüksek puanlarda seyretmesine rağmen bu yılın 3. çeyreğinde, 2. çeyreğe göre 8,2 puan azalarak 120,9 seviyesinde gerçekleştiğini hatırlatan Bakan Çağlayan, firmaların Nisan-Mayıs-Haziran dönemindeki ithalat sipariş beklentilerinin Ocak-Nisan'a göre 9,9 puan düşmesi ve mevcut ithalat sipariş düzeyini mevsim normallerinin altında değerlendiren firma sayısında görülen artışın, genel ithalat beklentilerinde azalmaya neden olduğunu belirtti. Bu yılın Ocak-Mayıs dönemi itibariyle bakıldığında, Türkiye ithalatının yüzde 53'ünün Avrupa ülkelerinden yapıldığını hatırlatarak, ihracatta olduğu gibi ithalatta da Avrupa borç krizinin etkilerinin görüldüğüne işaret eden Bakan Çağlayan, şöyle devam etti: ''Nisan-Haziran dönemi beklentilerine baktığımızda, firmalarımızın Avrupa ülkelerine ihracat beklentilerine ilişkin soruya verdikleri 'artacak' yanıtından 'azalacak' yanıtının çıkarılarak bulunduğu dengenin, 22,5 olduğu, 3. çeyrek beklentilerinde ise bunun 16,3'e düştüğü görülmektedir. Söz konusu düşüş, firmalarımızın ithalat beklentilerinin de düşmesine neden olmuştur. Yılın 3. çeyreğinde, 2. çeyreğe göre, Afrika ülkeleri ve Türk Cumhuriyetlerinden ithalatın artış beklentisi kuvvetlenerek sürerken, diğer tüm ülke gruplarında ithalatın artacağı beklentisi zayıflayarak sürmektedir.'' Açıklamada, beklenti anketinin, ihracat ve ithalatta meydana gelebilecek değişimleri ve bu değişimlere ilişkin politikaları belirlemede yardımcı olduğu kaydedildi.