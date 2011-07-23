-"KRİZ ÇIĞIRTKANLARINA ALDIRIŞ ETMEYİN" GÜLNAR (A.A) - 23.07.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, ''Sakın ola kriz çığırtkanlarına aldırış etmeyin, Ak Parti geldi kriz lafı çöpe atıldı'' dedi. Bakan Çağlayan, AK Parti il teşkilatınca, seçimlerin ardından düzenlenen teşekkür gezileri kapsamında Gülnar ilçesini ziyaretinde, ilçe girişinde kalabalık bir grup tarafından karşılandı. Çağlayan, esnaf ziyaretlerinin ardından Mustafa Baysan Parkı'nda yaptığı konuşmada, halkın kendilerine inandığını ve güvendiğini ifade ederek, bu yüzden vatandaşların arasında ''başları dik alınları açık'' gezebildiklerini söyledi. Bugün yeniden bir seçim yapılsa AK Parti'nin Mersin'de yüzde 50'nin üzerinde oy alacağını dile getiren Çağlayan, ''Çünkü halk yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı gördü. Hani birileri seçim öncesi '1,5 TL'ye mazot vereceğim' diyordu. Halk onlara itibar etmedi. Biz zamanı geldikçe projelerimizi tek tek hayata geçiriyoruz'' diye konuştu. Avrupa'nın bir çok ülkesinde ekonomik sıkıntıların yaşandığını hatırlatan Çağlayan, ''Avrupa'nın en büyük ülkeleri bile şu an ciddi sorunlar yaşıyor. Ama bizim ekonomimiz kale gibi. Çünkü biz görevde olduğumuz süre içerisinde halkımızın parasını namusumuz gibi koruduk'' şeklinde konuştu. Çağlayan, geçtiğimiz 9 yıl içerisinde Türkiye'de çok şeyler değiştiğini, önceki hükümetler borcunun faizini dahi ödeyemezken, kendilerinin bir yandan borç ödediğini, diğer yandan da projeler ürettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: ''Toplam borcumuz yıllık gelirimizin sadece yüzde 40'ı. Buna rağmen kriz çığırtkanları çeşitli söylemlerde bulunuyor. Sakın ola kriz çığırtkanlarına aldırış etmeyin. AK Parti geldi kriz lafı çöpe atıldı. Artık bizim dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan gibi bir Başbakanımız var. Ben bunları sizi rahatlatmak için söylemiyorum, size gerçekleri anlatıyorum.'' Bir takım çevrelerin Türkiye'yi 10 yıl önceye götürmeye çalıştığını vurgulayan Çağlayan, ''Bunun nedeni de faiz lobisinin Türkiye'nin kanının emmeye alışmış olması. Siz onlara aldırmayın. Onlar diyor ki 'Alış veriş yapmayın'. Alışveriş yapılmazsa esnaf, çiftçi nasıl para kazanacak? Siz gücünüzün yettiği kadar alışverişinizi yapın. Biz eskisi gibi emir almıyoruz. Çünkü borç almıyoruz. Ekonomimiz ve siyasi iktidarımız oldukça güçlüdür. Dolayısıyla kale gibi yapımız var'' dedi. Türkiye'nin her geçen gün daha büyüyüp gelişeceğine dikkati çeken Çağlayan, ''Bizim yaşadığımız kötü günleri çocuklarımız yaşamayacak. AK Parti ile sorunlar çözülecek, çocuklarımız bizim gibi defter, kitap değil bilgisayar taşıyacak. Hep daha iyisini yapacağız. Çünkü biz milletin sorunları ile dertliyiz. Biz sizlerin sorunlarını giderdikçe, refahını arttırdıkça, dertlerimizden de arınacağız'' ifadelerine yer verdi.