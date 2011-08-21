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Dünya

"Kralı"nı tanımadı BERLİN (A.A)

21 Ağustos 2011 16:59

-"Kralı"nı tanımadı BERLİN (A.A) - 21.08.2011 - İsveç Kralı Carl Gustaf ile Alman kökenli eşi Silvia'yı tanımayan Alman restoran sahibi kadın, doluluk nedeniyle çifti başka bir restorana gönderdi. Alman "Bild am Sonntag" gazetesinin verdiği habere göre, İsveç Kralı Carl Gustaf ile eşi Silvia, 18 Ağustos'ta özel olarak ziyaret ettiği Heidelberg kenti yakınlarındaki Ladenburg kasabasında yemek yemek için Nadine Schellenberger'in "Zum Güldenen Stern" adlı restoranına girmek istedi. Çifti tanımayan Schellenberger ise çok dolu oldukları gerekçesiyle çifti yakınlardaki "Da Vinci" adlı İtalyan restoranına gönderdi. Çiftin daha sonra İsveç Kralı ve eşi olduğunu öğrenen Schellenberger, "Yazık. Bizi de ilk kez ziyaret etmiş olurlardı. Ancak bütün gün dergi okuyacak zamanım yok" diyerek kendini savundu. Schellenberger'in eşi de şimdi bazı kişilerin kendileriyle alay ettiğini belirterek, İsveç Kralı ve eşine özel bir davetiye göndererek hem özür dilemek, hem de kendilerini restoranlarına davet etmek istediklerini söyledi.

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