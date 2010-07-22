-"KOUCHNER'İN TÜRKİYE'Yİ ZİYARETİ YOK" ANKARA (A.A) - 22.07.2010 - Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği, Fransa Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Bernard Kouchner'in 28 Temmuzda Türkiye'yi ziyaret etmesinin öngörülmediğini bildirdi. Büyükelçilikten yapılan açıklamada, Fransa ve Türkiye Dışişleri Bakanlarının 17 Temmuzda Almatı'da AGİT Gayrıresmi Bakanlar Toplantısı çerçevesinde ve 21 Temmuzda Afganistan konulu Kabil Uluslararası Konferansı vesilesiyle olmak üzere, son günlerde iki kez görüşme fırsatı buldukları anımsatıldı. Açıklamada, Kouchner'in 22-23 Mayısta Somali'nin yeniden yapılandırılması ve kalkındırılması konulu konferans vesilesiyle de Türkiye'de Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüşme yaptığı hatırlatılarak, her iki bakanın doğal olarak önümüzdeki aylarda bir araya gelme fırsatı bulacakları kaydedildi.