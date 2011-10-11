-"Köstebek Beşir Atalay" TBMM (A.A) - 11.10.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Feneri e.V bağlantılı soruşturma kapsamında, bazı şüphelilere yapılacak aramaların önceden bildirildiğini ileri sürerek, ''Köstebek Beşir Atalay'dır'' dedi. Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, CHP Grup Başkanvekilliği yaptığı dönemde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi hazırladığını, önergede, dönemin İçişleri Bakanı Beşir Atalay ile Zaid Akman ve Zekeriya Karaman'ın, 1999 yılında bir medya yayımcılık anonim şirketini kurarak ticari faaliyette bulunduklarını belirttiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, soru önergesinde, bu ticari ilişki ışığında, Almanya'daki ''Deniz Feneri e.V davası kapsamında yolsuzlukla suçlanan Akman ve Karaman ile ilgili Türkiye'deki soruşturmanın objektif olup olmayacağını sorduğunu dile getirdi. Aynı önergede ayrıca Atalay'ın milletvekili olmadan önce Karaman'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Kanal 7'ye ücret karşılığında danışmanlık hizmeti verdiğini, bu durum da söz konusu soruşturmada tarafsızlığın korunup korunamayacağını da sorduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu, 3 yıl geçmesine rağmen önergesinin yanıtlanmadığını söyledi. İçişleri Bakanlığından yapılan bazı telefon görüşmelerini anlatan ve telefon trafiğinde, söz konusu davanın şüphelilerine, yapılacak aramaların daha önce bildirildiğinin ortaya çıktığını ileri süren Kılıçdaroğlu, elinde siyah bir dosya göstererek ''Bu köstebeğin dosyasıdır. Köstebek Beşir Atalay'dır''