-"KOSOVA'NIN BAĞIMSIZLIĞINI ASLA TANIMAYACAĞIZ" ANKARA (A.A) - 22.07.2010 - Sırbistan Dışişleri Bakanı Vuk Jeremic, Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nın kararını açıklamasının ardından, ülkesinin Kosova'nın tek yanlı bağımsızlık ilanını hiçbir zaman tanımayacağını bildirdi. Uluslararası Adalet Divanı'nın Kosova'nın bağımsızlığının uluslararası hukuku ihlal etmediği yolundaki kararını duyurmasından sonra Lahey'de bulunan Jeremic basına yaptığı açıklamada, ''Kosova'nın tek yanlı bağımsızlığını hiçbir zaman tanımayacağız. Önümüzde zor günler, büyük meydan okumalar var... Bölgenin (Kosova) topraklarının barış ve istikrarını korumanın hayati önemi var'' diye konuştu. Sırp vatandaşlarının olası provokasyonlara gelmemelerinin çok önemli olduğunu söyleyen Jeremic, ''Bu mücadeleyi sürdürmek için sükunetimizi korumamız, kararlı ve birlik olmamız hayati derecede önemli'' dedi. -KOSOVA DEVLET BAŞKANI FATMİR SEYDİU- Kosova Devlet Başkanı Fatmir Seydiu da kararın ardından yaptığı açıklamada, uluslararası mahkemenin kararının Kosova'nın bağımsızlığını hala tanımayan ülkelerin şüphelerini ortadan kaldıracak nitelikte olduğunu söyledi. Karardan dolayı bugünün Kosova ve tüm vatandaşları için tarihi bir gün olduğunu kaydeden Seydiu, Kosova'yı hala bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanımayan ülkeleri mümkün olan en kısa zamanda tanımaya çağırdı. -ABD KARARDAN MEMNUN- ABD de Uluslararası Adalet Divanı'nın kararını memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Avrupa ülkelerini mahkemenin kararı etrafında birleşmeye çağıran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Philip Crowley, ''Adalet Divanı'nın kararı Kosova'nın bağımsızlık ilanının meşruiyetini açıklıyor. Bu karara destek veriyoruz'' dedi. -RUSYA'NIN TUTUMUNDA DEĞİŞİKLİK YOK- Rusya ise Uluslararası Adalet Divanının kararının Kosova ile ilgili tutumunu değiştirmeyeceğini belirterek, bağımsızlığa karşı olduğunu yineledi. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ''Kosova'nın bağımsızlığının tanınmaması konusundaki tutumumuz değişmedi. Kosova sorununun sadece ilgili taraflar arasında yapılacak görüşmelerle çözümlenebileceğini düşünüyoruz'' denildi.