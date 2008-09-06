"Köşk yorgun ve deforme"

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Pembe Köşk'ün restorasyonu için çalışmalara başlandığını, bu amaçla, Holzmeister uzmanları ve akademisyenlerden oluşan bir danışma kurulu kurulduğunu bildirdi.

Çiçek, "Bu kurulca Köşk'ün yorgun, bakımsız ve ciddi bir biçimde deforme olduğu tespit edilerek yenilenmesinin gerektiği belirtildiğinden, bu doğrultuda bir çalışma başlatılmıştır. Bu çalışmayla, öncelikle binanın bugüne kadar yapılmamış olan rölövesi çıkarılarak, aslında tarihi dokusu net bir biçimde ortaya konmuştur" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Köşk'ünde Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturması ile gündeme gelen tadilat tartışmalara yol açarken, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, CHP Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya'nın Köşk'teki tadilatla ilgili soru önergesine ilginç bir yanıt verdi. Erenkaya, Gül'ün cumhurbaşkanlığından bu yana Köşk'te yapılan değişiklikleri ve değişiklik yapılma gerekçelerini sordu. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ise Cumhurbaşkanlarının ikameti için kullanılan Pembe Köşk'ün Avusturyalı ünlü mimar Clemens Holzmeister tarafından tasarlandığını ve 1932 yılında tamamlandığını hatırlatarak "Başta cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 10 cumhurbaşkanımıza da ev sahipliği yapan Köşk, tarihi boyunca zaman zaman belirli ölçülerle onarım ve tadilat görmüştür" dedi.

Çiçek, tadilatları savundu

Pembe Köşk ve benzeri prestij binaların, alan uzmanlarınca da belirtildiği gibi ortalama 7-8 yılda bir elden geçirilmesinin zorunluluk olduğuna dikkat çeken Çiçek, Köşk'te yapılan tadilatları şöyle savundu:

"Özellikle bu uygulamaların cumhurbaşkanlarının seçimleri sonrasında gündeme geldiği görülmektedir. Ülkemizde cumhurbaşkanlığı görev süresinin yaklaşık olarak böyle bir süreye tekabül etmesi bu gereklilikle örtüştüğünden, her yeni cumhurbaşkanının seçiminden sonra, sözü edilen köşk restorasyona tabi tutulmuştur. Şimdi de internet ve iletişim alt yapısı gibi bir takım zorunlu ihtiyaçlar böyle bir restorasyonu daha da gerekli kulmaktadır."

Akademisyenlerle çalışıyoruz

Bakan Çiçek, cumhuriyet tarihi için önemli eser ve kültürel varlık olan Pembe Köşk'ün restorasyonu için çalışmalara başlandığını da bildirdi. Köşk'ün restorasyonu için Holzmeister uzmanları ve alanlarında başarılı akademisyenlerden oluşan bir danışma kurulu kurulduğunu ifade eden Çiçek, "Bu kurulca Köşk'ün yorgun, bakımsız ve ciddi bir biçimde deforme olduğu tespit edilerek yenilenmesinin gerektiği belirtildiğinden, bu doğrultuda bir çalışma başlatılmıştır. Bu çalışmayla öncelikle binanın bugüne kadar yapılmamış olan rölövesi çıkarılarak, aslında tarihi dokusu net bir biçimde ortaya konmuştur. Bunun dışında herhangi bir çalışma henüz yapılmamıştır" dedi.