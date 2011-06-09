-"KORKU İMPARATORLUĞUNUN SONU GELDİ" İSTANBUL (A.A) - 09.06.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "istedikleri kadar tehdit etsinler. Artık Türkiye'de demokrasiyi, özgürlüğü isteyen herkes biliyor ki korku imparatorluğunun sonu geldi" dedi. Seçim çalışmaları kapsamında Bahçelievler'de seçim otobüsünden halkı selamlayan Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada, ''korku imparatorluğunu yıkıp, halkın imparatorluğunu kuracaklarını'' söyledi. ''Evine AKP bayrağı astırmayan vatandaş tehdit ediliyor'' yazılı pankartı okuyan Kılıçdaroğlu, ''İstedikleri kadar tehdit etsinler. Artık Türkiye'de demokrasiyi, özgürlüğü isteyen herkes biliyor ki korku imparatorluğunun sonu geldi. Kimin kararıyla? Halkın, İstanbulluların kararıyla'' diye konuştu. Seçime çok az kaldığına işaret eden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: ''Hep birlikte son dakikaya kadar çalışacağız. Tüm yurttaşlarımızı kucaklayacağız. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, 'Bu bizim partimize oy vermez' demeden, herkesi Mustafa Kemal'in partisinde birleştireceğiz. Hepinizden istediğim çalışmak... Çalışacağız ki sonuca ulaşalım. Alın teri dökeceğiz ki sonuç alalım.'' Başbakan Erdoğan'a yönelik, ''Hiç meraklanmayın zaten silkeliyorum, ezberini bozdum, şifresini bozdum. Şimdi ağzı da bozuldu'' diyen Kılıçdaroğlu, ''Hiç endişe etmeyin. Bir şeye inanmanızı istiyorum. Ne söylüyorsak bilin ki o doğrudur. Ne söylüyorsak bilin ki araştırmışızdır. Ne söylüyorsak bilin ki gerçeği araştırmadan konuşmuyoruz. İktidara gideceğiz. Halk bizden hizmet bekliyor'' diye konuştu. Seçim otobüsüne alınan 18 yaşındaki Mehmet Karagöz isimli engelli genç, ağlayarak Kılıçdaroğlu'na sarıldı. Karagöz ile fotoğraf çektiren Kılıçdaroğlu, gencin elini öptü. Bahçelievler'de bir kıraathanenin önünde seçim otobüsünden inen Kılıçdaroğlu, burada vatandaşlarla tokalaştı. Ardından Güngören'e geçen Kılıçdaroğlu, bir seyyar satıcıyla tokalaşarak sohbet etti ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Bağcılar'da da halkı selamlayan Kılıçdaroğlu, bir lokantada kuru fasulye ve pilav yedi, esnafı da ziyaret etti. -''KUL HAKKI YİYENLERDEN HESAP SORACAĞIM''- Bağıcılar'da seçim otobüsünden halka seslenen Kılıçdaroğlu, ''Size sözüm var, kul hakkı yiyenlerden hesap soracağım'' dedi. Jeneratörde sorun yaşanması nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun konuşması yarım kaldı. Jeneratördeki sorun giderildikten sonra otobüsle seçim turuna devam edildi. Kemal Kılıçdaroğlu, Bağcılar'da, seçim otobüsüyle İstanbul'un bazı ilçelerini gezen Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek ile karşılaştı. Küçükcekmece'de seçim otobüsünden halka hitap eden Kılıçdaroğlu, pazar günü sandığa gidileceğini belirterek, ''Görevimizi yapacağız. Pazara kadar herkesin çalışması lazım. Yakınlarımızı, akrabalarımızı, arkadaşlarımızı ikna etmemiz lazım. Geçmişte hangi partiye oy verdiyse versin, 'Bu sefer başka, bu sefer CHP var, oraya ver' diyeceğiz'' şeklinde konuştu. Günde en az 16 saat çalıştığını aktaran Kılıçdaroğlu, ''Sizden sadece 10 dakika çalışmanızı istiyorum. Söz mü? Siz söz verdiyseniz bu maya tutacak, Recep Bey'in ezberi bozulacak'' dedi. Kılıçdaroğlu, miting yapmaya değil, halkı selamlamaya geldiğini İfade ederek, buradaki vatandaşların selamını bugün gideceği Antalya'ya götüreceğini kaydetti. Güneşli'de bir restoranın açılışını yapan Kılıçdaroğlu, Halkalı'da da babası vefat eden CHP milletvekili adayı Ali Özgündüz'e taziye ziyaretinde bulundu.