-"KÖR KURŞUN" ŞEHİDİ POLİSE TÖREN ERZİNCAN (A.A) - 17.06.2011 - Erzincan'da, cinnet getiren polis memuruna müdahale sırasında olay yerinde vücuduna isabet eden kurşun sonucu şehit olan polis memuru Yusuf Arslan için tören düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Muhammet D'nin Ordu Caddesi'ndeki evinde babasıyla tartışarak, havaya rastgele ateş etmeye başlamasının ardından şahsı sakinleştirmek için olay yerine sevk edilen ekipler arasında bulunan polis memuru Yusuf Arslan, nereden geldiği belirlenemeyen kurşunun isabet etmesiyle şehit oldu. Şehit polis memuru Yusuf Arslan için Erzincan Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Erzincan Vali Vekili Abdullah Çiftçi, Belediye Başkanı Yüksel Çakır, diğer yetkililer, askeri erkan, emniyet mensupları ve vatandaşların katıldığı törende, şehidin öz geçmişi okundu, dualar edildi. Bu arada şehidin babası Selahattin Arslan, annesi Rahime ve eşi Deniz'in Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak göz yaşı döktü. Düzenlenen törenin ardından şehit polis memuru Yusuf Arslan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Gümüşhane'nin Şiran ilçesine gönderildi. -ŞEHİDİN EVİNDE MATEM VAR- Dün akşam saatlerinde nereden geldiği belli olmayan kurşunla ağır yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit düşen olan Erzincan Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğinde görevli Arslan (36) için Erzincan Belediyesi şehidin Mengüceli Mahallesindeki evinin önünde taziye çadırı kurdu. Ailesiyle birlikte Gümüşhane'nin Şiran ilçesinden Erzincan'a gelen şehidin 63 yaşındaki babası Selahattin Arslan, burada taziyeleri kabul etti. Arslan, taziye çadırında AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğluyla son olarak 24 saat önce konuştuğunu belirterek, ''Oğlumla en son 24 saat önce konuştum. Torunlarımı özlediğimi söyledim. 24 saat sonra bir haber aldım, oğlum şehit düşmüş. Emniyetten isteğim, ne olduğu belli olmayan insanları teşkilata sokmasınlar. Kimseyi kontrol etmeden, araştırmadan beline tabancayı verip polis yapmasınlar. Yazık değil mi? İki tane çocuk yetim kaldı'' diye konuştu. Bu arada zaman zaman fenalaşan Arslan ailesi üyelerine 112 sağlık ekipleri müdahale etti. -SORUŞTURMA- Erzincan'da görev süresini doldurduğunu için tayin isteyen ve Bursa'ya tayini çıktığı öğrenilen Arslan'ın olayını aydınlatmak için başlatılan soruşturma sürüyor. Erzincan Cumhuriyet Savcılığı, soruşturmayı derinleştirerek kentteki yaygın ve yerel medya temsilcilerinden konuyla ilgili çektikleri görüntü ve fotoğrafları istedi. Bu arada Arslan'ın şehit olmasına neden olan kurşun ve silahın da balistik incelemesinin yapılacağı öğrenildi. -OLAY- Erzincan'da, cinnet getiren İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Muhammet D.'yi sakinleştirmek için olay yerine gelen ekipler arasında yer alan ve sivil ekip aracı içerisinde bekleyen Ahlak Büro Amirliğinde görevli Yusuf Arslan'a (36), hangi silahtan çıktığı belirlenemeyen kurşun isabet etmiş, polis memuru kaldırıldığı Erzincan Devlet Hastanesinde kurtarılamayarak şehit olmuştu. Olay AA kamerası tarafından dakika dakika görüntülenmişti. Şehit düşen Arslan'ın, evli ve 2 çocuk babası olduğu, 2 hafta sonra yeni görev yeri Bursa'ya gitmek için hazırlık yaptığı belirtilmişti.