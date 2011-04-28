-"KONUŞMALARI İZİNSİZ YAYIMLAMA"YA PARA CEZASI İSTANBUL (A.A) - 28.04.2011 - Aydınlık Dergisi'nin eski Sorumlusu Yazı İşleri Müdürü Zahide Ruhsar Şenoğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile iş adamı Remzi Gür arasında geçtiği öne sürülen bir konuşmaya ilişkin haber nedeniyle yargılandığı davada, 3 bin TL para cezasına çarptırıldı. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Sevim Efendiler, sanık Zahide Ruhsar Şenoğlu'nun kayda alınan konuşmaları, kişilerin izni olmadan yayımladığı ve bunu basın yoluyla yaptığının tüm dosya kapsamından anlaşıldığını belirterek, sanığı 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Şenoğlu'nun duruşmadaki tutum ve davranışını lehe indirim sebebi olarak kabul eden Efendiler, cezayı 5 aya indirdi. Sanık hakkında, geçmişteki hali ve kişiliği göz önüne alınarak, ''hüküm açıklanmasının geri bırakılmasını'' düzenleyen CMK'nın 231. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına karar veren Efendiler, TCK'nın 51. maddesi uyarınca 5 aylık hapis cezasını 3 bin TL adli para cezasına çevirdi. Sanık hakkında ''sesli görüntülü bir ileti ile hakaret''ten de dava açıldığını hatırlatan Efendiler, dava konusu yazıda hakaret içeren sözlerin bulunmadığını belirterek, unsurları oluşmayan suçtan sanığın beraatına karar verdi. Şenoğlu'nun ''kişiler arasında aleni olmayan konuşmaları kayda almak'' suçundan da cezalandırılmasının talep edildiğini hatırlatan hakim Efendiler, kişiler arasında aleni olmayan konuşmaların kayda alındığına dair dosyada her hangi bir delil olmadığını ifade ederek, bu suçtan da sanığın beraatına hükmetti. Hakim Efendiler, sanığın deneme süresi içerisinde yeni bir suç işlediği göz önüne alınarak daha önce hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararıyla sonuçlanan dava dosyasının da verilen karar kesinleştikten sonra tekrar ele alınmasını kararlaştırdı. İddianameden, iş adamı Remzi Gür'ün avukatının şikayetinde, Aydınlık Dergisi'nin 25 Ekim 2009 tarihli sayısında yayımlanan ''İspatlıyoruz! Remzi Gür Tayyip'in gizli kasası'' başlıklı yazıda, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Gür arasında geçtiği öne sürülen bir konuşmaya yer verildiğinin anlatılarak, yazıda suç unsurları bulunduğunun bildirildiği kaydediliyordu.