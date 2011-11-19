-"Konteynerlarda öncelik köylerin" VAN (A.A) - 19.11.2011 - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Van'da kamu binalarında ciddi hasar olduğunu söyledi. Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Beşir Atalay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'le birlikte Van Valiliği İl Afet Yönetim Merkezinde yaptığı açıklamada, Van'daki çalışmaları değerlendirdi. Van'ın tekrar canlanmasıyla ilgili hükümet olarak büyük çaba harcadıklarını belirten Atalay, hasar tespit çalışmalarının hızla sürdüğünü ifade etti. Van ve Erciş'te tüm ekiplerin çalıştığını belirten Atalay, şunları söyledi: ''Şu anda iskan olarak bu şehirlerimizde 2 türlü geçici acil çözümümüz söz konusu. Van merkez ve Erciş'te çadır kentlerimiz var. Van merkezde 7 çadır kentimiz var, 2 tanesi de hızla kuruluyor. Erciş'te 5 çadır kentimiz var. Buralarda şu anda 17 bin 85 kişi kalıyor. Bir de vatandaşlarımız çadırları alarak evlerinin yanında çadırlar kurdular orada barınabiliyorlar. Vatandaşlarımıza dağıtılan çadır miktarı toplam 68 bin 222. Bunlar Erciş, Van merkez ve köylerde. Burada valilik ekipler oluşturdu. Ekipler, gündüzleri mahalleleri geziyor, sokaklara giriyor, haneleri ziyaret ediyor, çadırları ziyaret ediyor. İhtiyaçlar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Çadır kentlerimizde gıda, beslenme ve diğer ihtiyaçlar karşılanıyor, bir sıkıntımız yok. Ayrıca okullarda beslenme yerleri var. Aşevlerinden getirilen yemekler dağıtılıyor. Çadırkent ve diğer yerlerdeki vatandaşlara yemek hizmeti veriyoruz. Bunda hiçbir aksama yok. Diğer ihtiyaçlar da karşılanıyor. Acil çadır iskanından sonra ikinci safha bizim için içerisinde banyosu, tuvaleti, mutfağı ve ısıtma imkanı olan kışa daha dayanıklı konteynerlerin hızla üretilmesi ve getirilip buraya yerleştirilmesi, o çalışmamızla ilgili bilgi vermiştik. 19 bin 773 konteyner siparişi verildi. Bunların üretimi devam ediyor. Bir yandan geliyor yerleştiriliyor bir yandan üretiliyor. Bu bir süreç. Bin 155 konteyner öncelikle çoğunluğu köylerimizde olmak üzere yerleştirildi. Burada köylerimize öncelik veriyoruz. Köylerde her vatandaşımızın evinin yanına konteyner kuruyoruz ama Erciş ve Van'da konteyner kent dediğimiz çadır kentlere benzer merkezler oluşturuyoruz. Bunların şimdi altyapıları yapılıyor. Erciş'te hazır sayılır.'' 15 Aralık'a kadar Van ve Erciş'teki konteynerlerin büyük oranda tamamlanacağını belirten Bakan Atalay, öncelikle köylere önem verdiklerini, bunun nedeninin ise köylerde hasarın büyük olmasından kaynaklandığını söyledi. Bir an önce o köylerin tamamında konteynerlerin yerleştirileceğini, şu ana kadar 3 köyün çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Bakan Atalay, şöyle devam etti: ''Konteynerle kışı geçireceğiz ama yine bu süreçte TOKİ'nin yürüttüğü çalışmalar var. Devam eden inşaatlar var, bunlar büyük oranda bitmiş. Geçtiğimiz günlerde bunların tekrar değerlendirmesini yaptık. Van merkezde bin 708 konut var, ayrıca bin 58 konutluk Memur-Sen sitesi var bunlarda bazı sorunlar giderildi. En geç bir ay içerisinde iskana açılacağını düşünüyoruz. Bir de Erciş yolu üzerinde üniversite öğretim üyeleri için yaptırılan 426 konutluk bir TOKİ inşaatı var. Bunların hepsi en geç aralık ayı sonunda bitecek. Kalıcı iskanla ilgili, Van'ın tekrar hareketlenmesiyle ilgili bunları iyi imkanlar olarak görüyoruz. Diğer çalışmalarımızı biliyorsunuz. 544 konut Erciş'te devam ediyor. Yeni ihaleler yapıldı. Şu anda 2 bin 944 konutun da ihalesi yapıldı. Bunun bin 568'i Van merkezde, bin 376'sı da Erciş'te, bunların teslim tarihleri ağustos sonu olarak öngörülmüştür. Yani Ağustos 2012 sonunda bu konutlar da tamamlanacak ama bunların ötesinde şimdi bir master plan çalışması başlıyor. Şehircilik bakanımız bu konuda çalışmaları başlatıyor. Bu çalışma içinde Van ve Erciş'te, köylerimizde konutlarla ilgili yeniden köylerin kurulması Erciş ve Van'daki yeni yapılar, kentleşme projeleri yenilenen düzenlemeler bu master plan içerisinde kararlaştırılmış olacak. Bunları da çok hızlı şekilde yürüteceğiz.''