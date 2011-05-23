-"KONSEY, LİBYA HALKININ TEMSİLCİSİ" ANKARA (A.A) - 23.05.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Libya Ulusal Geçiş Konseyi'ni Libya halkının meşru ve muteber bir temsilcisi olarak gördüklerini söyledi. Libya Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Mustafa Abdülcelil ile Dışişleri Konutu'ndaki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Davutoğlu, Türkiye'nin Libya konusundaki yaklaşımını özetleyerek, Libya'da halkın taleplerinin meşru olduğunu ve Libya'da artık halkın talepleri doğrultusunda bir siyasi sisteme ihtiyaç olduğunu kaydetti. ''Halkın talepleri doğrultusundaki bu siyasi sisteme geçişin barışçıl bir yolla olması gerektiğini'' vurgulayan Davutoğlu, ''Libya'nın toprak bütünlüğünün korunması ve güçlü bir devlet olarak, birleşik tek bir Libya'nın uluslararası toplumda saygın konumunu sürdürmesinin'' Türkiye'nin öncelikleri arasında olduğunu belirtti. Davutoğlu, şöyle konuştu: ''Bunun gerçekleşmesi için açık ve gizli her türlü diplomatik yolu denedik. Bu konuda da hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık, bundan sonra da kaçınmayacağız. Ancak bütün bu çabalara rağmen, Kaddafi'ye bağlı güçler tarafından sivillere karşı şiddetin sürmesi nedeniyle BM kararlarına destek verdik.'' Bu süreçte şiddetin son bulması için ellerinden gelen her türlü çabayı gösterdiklerini belirten Davutoğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kapsamlı bir yol haritası ilan ettiğini hatırlatarak, bu çerçevede bütün taraflarla görüşmeleri sürdürdüklerini ve bu temasların devam edeceğini kaydetti. Davutoğlu, Libya Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Mustafa Abdülcelil ile kapsamlı bir görüşme yaptıklarını belirterek, ''Biz, ulusal Geçiş Konseyi'ni Libya halkının meşru ve muteber bir temsilcisi olarak görüyoruz'' dedi.