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Spor

"Kombine sayısı artmalı"

Bursaspor'da taraftarın kombine biletlere ilgi göstememesi endişe yaratıor. Başkan İbrahim Yazıcı, şu ana kadar sadece 3600 bilet satıldığını açıkladı...

01 Ağustos 2008 03:00

Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı, kombine bilet satışlarının şu an için istenilen düzeyde olmadığını, ancak yönetim olarak taraftarların üzerine düşen görevi yapacağına inandıklarını söyledi.

Yazıcı, üst sıraları hedefledikleri 2008-2009 sezonu için kadroda çok ciddi bir revizyona gittiklerini, takımı yerli ve yabancı kaliteli oyuncularla takviye ettiklerini bildirdi.


Hedeflerinin başında Avrupa kupalarından birine katılmak olduğunu belirten Yazıcı, belirledikleri bu hedefe ancak taraftarlarının desteğiyle ulaşabileceklerini, Türkiye'de parmakla gösterilen Bursaspor taraftarının da her zamanki gibi yeni sezonda da Bursa Atatürk Stadı'nı dolduracağına ilişkin inançlarının tam olduğunu vurguladı.


Yazıcı, kombine bilet satışlarının devam ettiğini, şu ana kadar 3 bin 600'e yakın biletin satıldığını anlatarak, ''Ekonomik sıkıntının bilincindeyiz ama bir tane Bursaspor var. Kombineyi, elde edilecek gelirden çok, taraftarın takımı sahiplenmesi açısından çok önemsiyoruz. Kombine bilet satışları şu an için istenilen düzeyde değil ama biz taraftarlarımızın üzerine düşen görevi yapacağına inanıyoruz. 'Şu kadar satmalıyız' demiyorum ama bana göre geçen senenin satışı aşılmalı. Çünkü bu sene daha iyi bir kadro kurduk'' şeklinde konuştu.


SEZON AÇILIŞI
Sezon açılışı, özellikle Galatasaray ile yapacakları hazırlık maçına ilişkin eleştirilere de değinen Yazıcı, ''Açılışı Turkcell Süper Lig takımıyla yapacak olmamız neden eleştiriliyor, anlamıyorum'' dedi.


Yazıcı, açılış programı ve hazırlık maçıyla ilgili yönetim kurulu olarak çok ciddi bir çalışma yaptıklarını, yurt dışından birkaç kulüple görüştüklerini dile getirerek, ''Gündemimizde İtalya'dan Fiorentina, Roma ve birkaç başka kulüp daha vardı. Ben şahsen sezon açılışının Galatasaray ile yapılmasını tercih ettim. Fiorentina, Galatasaray'dan daha iyi bir takım mı? Sonuçta biz Turkcell Süper Lig'de bu takımlarla karşılaşacağız'' dedi.

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