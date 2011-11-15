-"Koca Seyit" için kefen parasını harcadı KONYA (A.A) - 15.11.2011 - Çanakkale Savaşları'nda 276 kiloluk top mermisini tek başına kaldırarak namluya yerleştiren Seyit Onbaşı'nın hayatını konu alan ''Koca Seyit'' belgesel filminin yapımcı, yönetmen ve senaristi Kıbrıs gazisi İsmail Gülnar, kendi imkanlarıyla çekmeye başladığı filmin masraflarını karşılamak için baba yadigarı evi sattığını, kefen parasını bile harcadığını söyledi. Gülnar, 50'yi aşkın ilde sergiledikleri ''Koca Seyit'' adlı tiyatro oyununu beyaz perdeye aktarmak için 2,5 yıl boyunca yüzlerce firmayla görüşerek sponsor aradığını belirtti. Sponsor bulamayınca kendi imkanlarıyla filmi çekmeye karar verdiğini ifade eden Gülnar, 30 Ağustos 2011'de Konya'nın Hüyük ilçesine bağlı İlmen beldesinde çekimlere başladıklarını ve ''motor'' dediklerini anımsattı. Gülnar, Koca Seyit gibi bir halk kahramanına sahip çıkılmamasına çok üzüldüğünü dile getirerek, ''Lafa geldi mi mangalda kül bırakmayan, kendini vatansever ilan edenler, maalesef Koca Seyit'e sahip çıkmadı. Biz yardım değil sponsorluk istedik. Kimse destek olmayınca da kendi imkanlarımızla yola çıktık. Tiyatrodan biriktirdiğim 120 bin lira ile çekimlere başladık. Bugüne kadar yaklaşık 400 bin lira harcadık'' dedi. Film için bütün birikimini harcadığını ifade eden Gülnar, şunları kaydetti: ''Film için babadan kalma bir evimiz vardı onu sattım. Manevi değeri büyüktü, çok üzülmeme ve hiç istememe rağmen Seyit Onbaşı için evimi sattım. Küçük bir miktar da olsa kefen paramı bile bu filme harcadım. 200 kişilik ekibin görev aldığı film için bunlar da yetmedi. Balıkesir'in Havran ilçesindeki çekimler sırasında diğer ilçelere giderek ''Koca Seyit'' tiyatro oyununu sahneledik, elde ettiğimiz gelirle filmin çekimlerine devam ettik. Film çekimleri sırasında ekonomik olarak çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Benzin parası bulamadığımız dönemler bile oldu. Yaşanılan olumsuzluklara hakikaten çok üzüldüm, sağlığımı kaybettim ama hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadım.'' -Çanakkale Valisi Tuna'dan destek- Hüyük ve Havran'da çekimleri gerçekleştirilen filmin son aşamaya geldiğini ancak maddi sıkıntılar nedeniyle beklemede olduklarını dile getiren Gülnar, daha önce filmin galasının 29 Ekim'de İlmen'de yapılacağını duyurduklarını ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle bunu gerçekleştiremediklerini söyledi. Yaşanılanların ardından Çanakkale Valisi Güngör Azim Tuna'nın, kendilerine her konuda destek olacağını söylediğini belirten Gülnar, ''Sayın Valimize örnek ve duyarlı davranışı nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Valimizin bu davranışının herkese örnek olmasını diliyorum. Gerekli desteği alır almaz çalışmalarımız kaldığı yerden devam edecek'' diye konuştu. Gülnar, filmin gelecek yıl 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde vizyona girmesinin planlandığını sözlerine ekledi.