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Dünya

"KOALİSYON GÜÇLERİ SON 24 SAATTE 175 SORTİ YAPTI" WASHINGTON (A.A)

23 Mart 2011 20:46

-"KOALİSYON GÜÇLERİ SON 24 SAATTE 175 SORTİ YAPTI" WASHINGTON (A.A) - 23.03.2011 - Amerikalı Tuğamiral Gerard Hueber, Libya lideri Muammar Kaddafi'nin ordusunun, BM Güvenlik Konseyi'nin "sivillere saldırmaya son verilmesi" kararını ihlal etmeye devam ettiğini belirtti. Tuğamiral Hueber, gazetecilere yaptığı açıklamada, uluslararası koalisyonun, BM'nin Libya üzerinde uçuşa yasak bölge ilan ettiği kararı çerçevesinde Kaddafi güçlerine baskı oluşturduğunu söyledi. Amerikalı Tuğamiral, koalisyon uçaklarının son 24 saatte 175 kez havalandığını, Amerikan uçaklarının 113 sorti yaptığını kaydetti.  Tuğamiral Hueber, koalisyon güçlerinin Libya mekanize güçlerini, topçu birliğini ve seyyar radar sistemlerini hedef aldığını ifade etti.

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