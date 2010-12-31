-"KIZIL AJAN" ASLAN BESLEMEK İSTİYOR MOSKOVA (A.A) - 31.12.2010 - Kamuoyunda "kızıl ajan" olarak bilinen Rus ajanı Anna Chapman, evcil hayvan olarak aslan beslemek istediğini söyledi. ABD'de yakalanarak sınırdışı edilen 28 yaşındaki Chapman, katıldığı bir televizyon programında, bu olayı yeni fırsatlara açılan bir şans olarak gördüğünü belirtti. Bir aslan yavrusu sahibi olmayı düşlediğini söyleyen kızıl ajana hemen tasmalı bir tane getirildi. Programda, "James Bond" karakterini canlandıran aktörler arasında favorisinin Sean Connery olduğunu kaydeden güzel ajan, Amerikalı oyuncu Angelina Jolie'ye duyduğu hayranlığı da ifade etti.