-"KIVIRCIK ALİ" YARIN TOPRAĞA VERİLECEK İSTANBUL (A.A) - 11.01.2011 - Çatalca'daki trafik kazasında hayatını kaybeden, ''Kıvırcık Ali'' olarak tanınan sanatçı Ali Özütemiz'in cenazesi, yarın Avcılar Er Mahmut Dede Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. Alınan bilgiye göre, Çatalca'da devrilen aracında hayatını kaybeden Ali Özütemiz (42) için yarın saat 13.00'te Avcılar Er Mahmut Dede Cemevi'nde tören yapılacak. Özütemiz'in cenazesi, törenin ardından defnedilecek. Ali Özütemiz, 11 Ekim 1968'de Tokat'ın Turhal ilçesinin Erenli köyünde dünyaya geldi. Mahzuni Şerif, Abdullah Papur, Ali Kızıltuğ, Ali Ekber Çiçek, Muhlis Akarsu, Rıza Aslandoğan, Arif Sağ, Musa Eroğlu ve Sebahat Akkiraz gibi büyük üstatları dinleyerek büyüyen, zamanın çoğunu bağlama çalarak geçiren Özütemiz, gazino ve düğün salonlarında çalışmaya başladıktan sonra saçlarının uzun ve kıvırcık olmasından dolayı ''Kıvırcık Ali'' olarak anılmaya başlandı. ''Gül tükendi ben tükendim'', ''Isırgan otu'', ''Üçüncü gurbet'', ''Geriye dönün seneler'' ve ''Hepimize yeter dünya'' adlarıyla 5 albüm çıkaran ''Kıvırcık Ali'', 2 çocuk babasıydı.