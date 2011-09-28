-"Kıta Sahanlığı Anlaşması" Mecliste LEFKOŞA (A.A) - 28.09.2011 - KKTC Bakanlar Kurulu, Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması'nı onaylayarak Meclis'e sevk etti. KKTC Bakanlar Kurulu, Başbakan İrsen Küçük başkanlığında 5 saati aşkın süren toplantısında, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Eylül'de New York'ta imzaladığı Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması'nı ele aldı. Kurul, anlaşmayı onaylayarak, Cumhuriyet Meclisi'ne sevk etti. Anlaşmanın 6. maddesi, anlaşmanın, iki ülkenin bakanlar kurulu ve meclislerinde onaylanmasının ardından onay belgelerinin değişimini öngörüyor.