"Kısa sürede takıma döneceğiz"

Tempo24 - Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Deivid De Souza, Avusturya kampında üst üste yaşadığı kötü olaylar nedeniyle moralinin bozulduğunu, ancak şimdi sakatlığının hızla iyileşmesinin sevinciyle kendisini toparlamaya başladığını ifade etti.

Sarı-lacivertli ekibin Avusturya'da yaptığı kampın ilk gününde ayağı kırılan, ilerleyen günlerde annesi vefat eden Deivid, durumuyla ilgili kulübün internet sitesine açıklama yaptı.

Sakatlığının iyileşme hızının bu şekilde devam etmesi durumunda ligin başlarında hazır hale gelebileceğini kaydeden Brezilyalı futbolcu, ''Ayağımın kırılması ve yaşadığım diğer kötü olaylar nedeniyle moralim çok bozulmuştu. Ancak şimdi yeniden kendimi toparlamaya başladım. Moralim yavaş yavaş yerine geliyor. Bu durumda sakatlığımın hızla iyileşmesinin de etkisi var. Vaktinden önce, en kısa sürede hazır olacağım. Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında yer alamayacağım ama ligin geç başlayacak olmasını bir avantaj olarak görüyorum. Sakatlığımın iyileşme hızı bu şekilde devam ederse, ligin başlarında hazır hale gelirim. Çünkü, güç ve kondisyon toplama hareketlerine, fizyoterapistimiz Michael Schulten ve egzersiz uzmanımız Eurico Campos eşliğinde ara vermeden devam ediyorum. En kısa sürede takım arkadaşlarımla birlikte çalışmaya başlayacağıma inanıyorum. Gördüğüm kadarıyla takım da çok iyi gidiyor. Ben güzel sinyaller alıyorum'' dedi.

GÖKÇEK VEDERSON

Avusturya kampında sakatlanan bir diğer oyuncu Gökçek Vederson da sezonun henüz başında yaşadığı bu sakatlığın kendisini çok üzdüğünü ifade ederken, hazır olabilmek için çok çalıştığını belirtti.

Her geçen gün kendisini daha iyi hissettiğini anlatan Vederson, ''Ben de beklenenden daha kısa sürede sahalara döneceğime inanıyorum. Çünkü kendimi her geçen gün daha iyi hissediyorum. Tesislerde her gün kondisyon ve güç toplamaya yönelik kuvvet idmanlarını uzmanlarla birlikte yapıyoruz. Sakatlığım tamamen geçip takımla birlikte çalışmalara katıldığımda kondisyon açığımı mümkün olan en kısa sürede kapatmak için ayrıca evde de tek başıma çalışmalarımı sürdürüyorum. Şu an için takımla birlikte olamadığım için hayıflanıyorum ama bir an önce çok hazır olabilmek için çok çalışıyorum. Sakatlığımız süresince takım arkadaşlarımız da bize her türlü desteği veriyor. Aramızda yaptığımız konuşmalarda da takımın bu yıl çok farklı olacağı konusunda hemfikiriz'' şeklinde konuştu.