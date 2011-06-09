-"KIRMIZI BAŞLIKLI POLİS" ANKARA (A.A) - 09.06.2011 - Ankara Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, çocuklara temel güvenlik kurallarını öğretmek amacıyla ''Kırmızı Başlıklı Kızın Maceraları'' adlı oyunu, yeniden düzenleyerek sahneye koydu. Gençlik Parkı Kültür Merkezi'nde yapılan ''Kırmızı Başlıklı Kız'' oyununun ilk resmi gösterimine, emniyet yetkililerinin yanı sıra çok sayıda ilköğretim öğrencisi katıldı. Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Oktay Keskin, suçları önlemenin sadece polisin görevi olmadığını toplumun tüm kesimlerinin bu konuda görevi bulunduğunu söyledi. Toplum Destekli Polisin toplumu bilgilendirme görevine dikkati çeken Keskin, toplumda sosyal farkındalık oluşturmak için bu tür sosyal sorumluluk projeleri hazırladıklarını kaydetti. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Şahin Deveci de Toplum Destekli Polisin suça sebep olacak unsurları tespit ederek suç mekanlarını ortadan kaldırmak ve suça karşı alınabilecek tedbirleri vatandaşa anlatmak gibi misyonunun olduğunu anlattı. -TİYATROCU POLİSLER- Konuşmalardan sonra, Ankara Devlet Tiyatroları sanatçılarından yaklaşık 5 ay boyunca yardım alan ''tiyatrocu'' polis memurları sahneye çıktı. ''Kırmızı Başlıklı Kızın Maceraları'' adlı oyunda, temel güvenlik kuralları kırmızı başlıklı kız karakteriyle anlatıldı. Zaman zaman izleyenlerin de katıldığı oyunda, çocuklar söylenen şarkılara eşlik etti. Kırmızı başlıklı kız karakterini canlandıran polis memuru Gülçin Yıldırım, oyunda yer almaktan memnun olduğunu belirterek, ''Çocukların güvenlikle ilgili birkaç şey öğrenmesi bizi inanılmaz mutlu ediyor'' dedi. Tiyatro yapmaktan keyif aldıklarını söyleyen polis memuru Kübra Emre de suçla mücadele birimi kadar, önleyici polisliğin de önemli olduğunu anlattı. Sahneye daha önce hiç çıkmadığını ifade eden polis memuru Gökçen Balcı da oyunu izleyen çocukların ilgisinin tüm yorgunluklarını unutturduğunu kaydetti. Oyunu izleyen İlköğretim 3. sınıf öğrencilerinden Arda Çakan, ''Oyun sayesinde polislere daha yakın olmak gerektiğini öğrendim'' derken, 155'in ne işe yaradığını oyun sayesinde öğrendiğini ifade eden Yağmur Yıldızhan da ''Artık annemin sözünü dinlemem gerektiğini biliyorum'' şeklinde konuştu. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, ''Kırmızı Başlıklı Kızın Maceraları'' adlı oyunu, gelecek eğitim öğretim döneminde Ankara'daki tüm okullarda sahnelemeyi planlıyor.