"Kırklareli'nde kömür dağıtılıyor"

CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek, Kırklareli Sosyal Yardımlaşma Vakfına (SYDV) ait kömürlerin, "yasalara aykırı" şekilde dağıtıldığını öne sürerek, SYDV yetkilileri ile AK Parti Kırklareli belediye başkan adayı Cengiz Bağdan'ın eşi Sevil Bağdan hakkında suç duyurusunda bulundu.





Edinilen bilgiye göre, CHP Milletvekili Turgut Dibek, Kırklareli Cumhuriyet Savcılığına verdiği suç duyurusu dilekçesinde, SYDV'ye ait Türk Telekom Müdürlüğü garaj ve depolarında bulunan kömürlerin, gece kamyonlarla isimleri belirlenemeyen kişiler tarafında alındığını ileri sürdü.



Kamyon plakalarının da yer aldığı dilekçede, kömürlerin "yasalara aykırı" biçimde depodan alındığını öne süren Dibek, kömürlere el konularak, nerelere götürüldüğünün tespit edilmesini istedi.



Dilekçede, kömürlerin Kırklareli SYDV Müdürü Ömür Sözen ile AK Parti Kırklareli belediye başkan adayı Cengiz Bağdan'ın eşi Sevil Bağdan tarafından usulsüz bir şekilde dağıtıldığı öne sürülerek, söz konusu kişiler hakkında "görevi kötüye kullanmak" ve "seçim yasaklarına muhalefetten" dava açılması istenildi.



Öte yandan, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Esat Semerci, Dibek'in verdiği suç duyurusu dilekçesinin işleme konulduğunu belirterek, iddialarla ilgili incelemenin sürdürüldüğünü bildirdi.

