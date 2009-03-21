T24 LogoT24 Logo
Politika

"Kırklareli'nde kömür dağıtılıyor"

Kırklareli'nde yasalara aykırı şekilde kömür dağıtımı yapıldığını ileri süren CHP Mellitvekili Dibek, suç duyurusunda bulundu.

21 Mart 2009 02:00

CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek, Kırklareli Sosyal Yardımlaşma Vakfına (SYDV) ait kömürlerin, "yasalara aykırı" şekilde dağıtıldığını öne sürerek, SYDV yetkilileri ile AK Parti Kırklareli belediye başkan adayı Cengiz Bağdan'ın eşi Sevil Bağdan hakkında suç duyurusunda bulundu.


Edinilen bilgiye göre, CHP Milletvekili Turgut Dibek, Kırklareli Cumhuriyet Savcılığına verdiği suç duyurusu dilekçesinde, SYDV'ye ait Türk Telekom Müdürlüğü garaj ve depolarında bulunan kömürlerin, gece kamyonlarla isimleri belirlenemeyen kişiler tarafında alındığını ileri sürdü.

Kamyon plakalarının da yer aldığı dilekçede, kömürlerin "yasalara aykırı" biçimde depodan alındığını öne süren Dibek, kömürlere el konularak, nerelere götürüldüğünün tespit edilmesini istedi.

Dilekçede, kömürlerin Kırklareli SYDV Müdürü Ömür Sözen ile AK Parti Kırklareli belediye başkan adayı Cengiz Bağdan'ın eşi Sevil Bağdan tarafından usulsüz bir şekilde dağıtıldığı öne sürülerek, söz konusu kişiler hakkında "görevi kötüye kullanmak" ve "seçim yasaklarına muhalefetten" dava açılması istenildi.

Öte yandan, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Esat Semerci, Dibek'in verdiği suç duyurusu dilekçesinin işleme konulduğunu belirterek, iddialarla ilgili incelemenin sürdürüldüğünü bildirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24