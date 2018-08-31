"Kimyasal kazalara klasik yöntemle müdahale etmek kötü sonuçlara neden oluyor"

Gökçe KARAKÖSE / İSTANBUL, (DHA)- GEÇTİĞİMİZ günlerde yaşanan kimyasal kazalar hakkında konuşan Dr. Hakan Kaygusuz, her kimyasal madde için ayrı bir müdahale şekli olduğunu söyledi. İnsanları, kimyasal kazalarla karşılaşıldığında bilmeden bir şey yapılmaması gerektiği hakkında uyaran Kaygusuz, “İnsanlar herhangi bir tehlikeli maddenin döküldüğünü gördüğünde müdahale etmemesi ve yetkililerin beklenmesi gerekiyor. Bu tip kazalar klasik yöntemlerle müdahale edildiği zaman daha kötü sonuçlara neden olabiliyor” dedi.

Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Hakan Kaygusuz, dünyanın her yerinde kimyasal kazaların meydana gelebildiğini söyledi. Kazaların özellikle insanları ve doğayı risk altında bıraktığı için çok ses getirdiğini dile getiren Kaygusuz, kimyasal madde taşımacılığında da dikkat edilmesi gereken hususlar olduğunu ifade etti.

“KİMYASAL MADDE TAŞIMACILIĞI SIRADAN NAKLİYAT GİBİ GÖRÜLMEMELİ”

Kimyasal madde taşımacılığında 3 noktaya dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Kaygusuz, “Bunlardan birincisi kimyasal madde taşımacılığı, ikincisi aktarma, üçüncüsü ise depolamadır. Bu üç durumda da kendi içerisinde riskler var ama en çok dikkat çeken günlük yaşamdaki alanlara nüfuz ettiği için taşımacılık sırasındaki kazalar oluyor. Kimyasal madde taşımacılığının herhangi bir nakliyat gibi görülmemesi gerekir. Hem uluslararası hem de bizim ülkemizde olan kurallar var. Tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınması hakkındaki yönetmelikte, taşıyıcının, yükleyenin ve boşaltanın yükümlükleri var. Bunların uygulanması durumunda kazanın minimalize olması bekleniyor. Ancak kaza sadece taşıt kaynaklı değil yol kaynaklı veya başka türlü etmenlerden kaynaklı da olabiliyor. Bunları minimalize etmenin en temel yolu yönetmeliğe harfiyen uyulmasından geçiyor. Şirketlerin de kimyasal madde taşıyan araçların gerekli bakımlarını, uygunluğunu kontrol etmeleri gerekiyor” diye konuştu.

“BAZI MADDELER SUYLA TEMAS ETTİĞİNDE YANICI HALE GELEBİLİR”

Bazen bütün şartlar yerine getirilse bile kazaların meydana gelebildiğini söyleyen Kaygusuz, her kimyasal madde için ayrı bir müdahale şekli olduğunu dile getirdi. Öğretim Üyesi Dr. Hakan Kaygusuz, “Vatandaşların da dikkat etmesi gereken noktalar var. Kaza karayolunda gerçekleştiğinde doğrudan insanları da etkisi altına alıyor. İnsanlar herhangi bir tehlikeli maddenin döküldüğünü gördüğü zaman kendilerinin müdahale etmemesi ve devlet görevlilerini beklenmesi gerekiyor. Klasik yöntemlerle müdahale edildiği zaman daha kötü sonuçlara neden olabiliyor. Bazı maddeler suyla temas ettiği zaman yanıcı hale gelebilir, kürekle kazıldığı zaman alev almaya başlayabilir. Çok beklenmedik birçok sonuçla karşılaşılabilir. Her kimyasal maddenin malzeme güvenlik formu var. Sertifika içerisindeki maddelere uygun olarak müdahale edilmesi gerekir ve bu da bilir kişiler tarafından yapılmalıdır. Bunu da bizim itfaiye ve belediye ekiplerimiz yapıyorlar. Küçükçekmece’de yaşanan kazada da belediye ekipleri çok doğru bir uygulama yapmış ve kimyasal maddenin üzerine kum dökerek maddenin yayılmamasını sağladı. Vatandaşlar bilmeden suyla müdahale etmiş olsalardı daha büyük facialara neden olabilirdi. Sülfürik asit su döküldüğünde akışkan hale gelir ve aktığı zaman doğaya, hayvanlara, insanlara zarar verebilirdi” ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAF)