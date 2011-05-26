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"KİMSENİN YANINA KALMAZ" İSTANBUL (A.A)

26 Mayıs 2011 14:58

-"KİMSENİN YANINA KALMAZ" İSTANBUL (A.A) - 26.05.2011 - İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Beşiktaş'taki patlamaya ilişkin olarak, ''Bu, kimsenin yanına kalmaz. Mutlaka bulunur, buluruz. Halkımızın içi rahat etsin'' dedi.  Çapkın, incelemelerinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, patlamada, olay yerinden geçmekte olan bir polis memuru ile 6 vatandaşın yaralandığını söyledi. Emniyet Müdürü Çapkın, ''Polis okuluna çok yakın olmasından dolayı polise dönük, polis okuluna dönük denebilir belki... Onu araştıracağız. 5 araç zarar görmüş. Çok şükür ki ölen yok'' dedi.  Olayın değişik yönleriyle araştırıldığını belirten Çapkın, ''Bu kimsenin yanına kalmaz. Mutlaka bulunur, buluruz. Halkımızın içi rahat etsin. Tesellimiz ölen olmaması'' diye konuştu.  Kimin yaptığı konusunda şimdilik bir şey söylemenin doğru olmadığını ifade eden Çapkın, patlamaya sebep olan bombanın ses bombası olmadığını, tahribat yapması istenen orta şiddette bir bomba olduğunu kaydetti.  Çapkın, ''Patlamanın, gerek zamanlama, gerekse polis okuluna yakın olması, tabii ki altı çizilmesi gereken 2 önemli unsur diyebiliriz'' dedi.

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