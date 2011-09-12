-"Kimsenin elinde satılık silah olmadık" ANKARA (A.A) - 12.09.2011 - Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetim, İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman'ın basında yer alan sözleri üzerine, "kimsenin elinde satılık bir silah olmadıkları" açıklamasını yaptı. Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimden yapılan açıklamada, "Biz Kürdistan bölgesi olarak böyle bir şeyi provokasyon olarak görüyoruz ve herkesin onu bilmesi lazım ki biz ne geçmişte ne de şimdi hiç kimsenin isteği üzerine savaşmadık ve kimsenin elinde satılık bir silah olmadık" denildi. İnandıkları bir davaya sahip oldukları vurgulanan bölgesel yönetim açıklamasında, şunlar kaydedildi: "Halkımızın iyiliği için savaştık ve çaba gösteriyoruz. Bizim siyasetimiz halkımızın iyiliğine odaklı ve bölgedeki milletlerin iyiliğine karşı olmayacağız. Biz Kürtler olarak kimsenin elinde maşa değiliz ve diğer ülkelerle olan ilişkilerimiz ortak çıkar ve karşılıklı saygıya bağlıdır."