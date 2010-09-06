-"KEREM TUNÇERİ'NİN YAN BAĞLARINDA ZORLANMA OLDU" İSTANBUL (A.A) - 06.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin Fransa'yı yenerek çeyrek finale çıktığı 2. tur maçında ayağı burkulan Kerem Tunçeri, çeyrek finalde yapılacak Slovenya maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. (A) Milli Basketbol Takımı Doktoru Adnan Bağrıaçık, yaptığı açıklamada, Kerem'in sol ayak bileğinde burkulma olduğunu belirterek, ''Sol ayak dış yan bağlarında zorlanma oldu. Kendisi çeyrek finalde oynamak istiyor. Biz de oynatmaya çalışacağız'' dedi. Kerem'in tedavisine hemen başlandığını kaydeden Bağrıaçık, Slovenya maçına kadar tedaviye nasıl cevap vereceğine bakacaklarını söyledi. Bu arada, maçtan sonra doping kontrolüne, milli takımda Oğuz Savaş ile birlikte Kerem Tunçeri girdi. Kerem, doping kontrolü için maçtan sonra bir süre salonda bekledi.