-"Kenan Evren" ismine tepki MUĞLA (A.A) - 03.01.2012 - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, CHP'li belediye meclisi üyeleri, Kenan Evren Caddesi'nin isminin değiştirilmesi için belediye meclisine teklifte bulundu. Fethiye Belediyesinin ocak ayı olağan toplantısı, belediye meclisi salonunda yapıldı. Toplantıda, CHP'li belediye meclisi üyeleri, Muğla makası mevkisi yakınındaki Kenan Evren Caddesi'nin adının değiştirilmesi için belediye meclisine teklifte bulundu. Meclis üyelerinin teklifi, oy birliğiyle komisyona havale edildi. Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçı, komisyonun alacağı kararı etkilememek için şimdilik görüş belirtmeyeceğini, düşüncesini daha sonra kamuoyuyla paylaşacağını söyledi. CHP'li belediye meclisi üyesi Atilla Türk ise Kenan Evren Caddesi'nin isminin daha önce ''Mustafa Karaören Caddesi'' olduğunu hatırlatarak, ''Kenan Evren ismi askeri darbeyle anıldığı için bu ismin sokaktan kaldırılmasını istiyoruz. İsmin kaldırılması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Kenan Evren ismi daha önce Muğla ve İzmir'deki bazı cadde ve sokaklardan kaldırılmıştı. Biz de Fethiye'den kaldırılmasını istiyoruz'' dedi.