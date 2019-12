-"Kemanı ağlatan adam" Türkiye'ye yerleşmek istiyor MERSİN (A.A) - 13.10.2011 - ''Kemanı ağlatan adam'' unvanıyla dünya çapında tanınan İranlı keman sanatçısı Farid Farjad, yaşadığı yerde sevgi ve saygıya çok önem verdiğini, bunları da Türkiye'de bulduğunu belirterek, ''Memleketime de yakın olan Türkiye'ye yerleşmek ve işimle ilgili çalışmaları burada yürütebilmek gibi planlarım var'' dedi. Farjad, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayında, Los Angeles'te yaşayan Ermeni piyanist Armen Aharonian'ın eşliğinde verdiği konserin ardından, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konserin çok verimli geçtiğini, salonu ve akustiğini çok beğendiğini söyledi. Bugüne kadar çok sayıda konser verdiğini, ancak, Mersin'deki salonu ve seyirci kitlesini ''tam istediğim gibi'' bulduğunu anlatan Farjad, ''İnsanlar çok cana yakın. Deniz kenarında konser vermek ayrı bir duygu. Salonun dışında konsere giremeyen insanların olduğunu duyunca çok üzüldüm. Keşke onlarla da buluşabilseydim. Çok isterdim ama olmadı. Organizasyonu düzenleyen herkese çok teşekkür ederim'' dedi. Amerika'da yaşamasına rağmen Türkiye'yi ve Türk insanını çok sevdiğini anlatan Farjad, şöyle devam etti: ''Ben yaşadığım yerde sevgi ve saygıya çok önem veririm. Ben, bahsettiğim sevgi ve saygıyı Türkiye'de buldum. Sadece kemanıma değil, bana da değer ve beni ben olduğum için seven insanları burada tanıdım. Hayatıma dair belli programlarım var. Memleketime de yakın olan Türkiye'ye yerleşmek ve işimle ilgili çalışmaları burada yürütebilmek gibi planlarım var. Bunu gerçekleştirmeye çalışacağım. Buraya ikametimi yaptırabilirsem, kesinlikle Türkiye'ye yerleşmeyi düşünüyorum. Artık, programlarım arasında bu da var.'' Türk kültürünü kendine yakın hissettiğini aktaran Farjad, ''Türkiye'de çok yakın dostlarım oldu. Türkiye'ye yerleşmek, burada yaşamak istiyorum. Eğer bir gün bu dünyadan gidersem, burada gömülmek istiyorum. Kendimi bu topraklara, coğrafyaya daha yakın hissediyorum. Buradaki insanlar, beni çok seviyor'' diye konuştu. Farjad, tahtına aday bir sanatçının olup olmadığı yönündeki bir soruyu da şöyle yanıtladı: ''Şu an bütün müziklerim ve parçalarım, İran'dan esinleniyor. İran'da da çok ciddi baskı var. Müziğe çok fazla değer vermiyorlar. Gerektiği gibi çocukları yetiştirmiyorlar. Bu yüzden şu anda bir şey söyleyemiyorum. Fakat, umarım benim ülkemde de hürriyet olur, insanlar özgürce yaşar ve her şey güzel olur. Çocuklar da benim makamıma gelirler. Temennim gençlerin ve çocukların kendilerini geliştirerek benim yerime geçebilmeleri.''