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"KELEPÇE TAKILMADI" ANKARA (A.A)

06 Mart 2011 18:19

-"KELEPÇE TAKILMADI" ANKARA (A.A) - 06.03.2011 - Ankara Emniyet Müdürlüğü, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alınan Oda TV Genel Yayın Koordinatörü Doğan Yurdakul, Ankara Temsilcisi Ahmet Mümtaz İdil ve Coşkun Musluk'a kelepçe takıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada, bazı basın-yayın organlarında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Orhan Erinç'in yazılı olarak yaptığı belirtilen açıklamaya yer verildiği belirtildi. Söz konusu açıklamada, Doğan Yurdakul, Ahmet Mümtaz İdil ve Coşkun Musluk'a kelepçe takıldığı iddiasında bulunulduğu kaydedilen açıklamada, şöyle denildi: ''Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ve İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği kararlara istinaden, ilimizde yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Gözaltına alınan şüphelilere ilimizde bulundukları süre içerisinde kesinlikle kelepçe takılması gibi bir işlem gerçekleşmemiş olup haberde yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.''

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