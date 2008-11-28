



Beşiktaşlı futbolcu Ekrem Dağ, Turkcell Süper Lig'de yarın Fenerbahçe ile yapacakları derbi maçla ilgili, ''Sadece 3 puan almayı düşünüyoruz'' dedi.



Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde ''Cola Turka ile Futbolcu Günlüğü''nde röportajı yayınlanan Beşiktaş'ın yeni transferi Ekrem, kariyerinde ilk kez derbi maça çıkacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:



''Eskişehirspor maçının bitimiyle birlikte Fenerbahçe maçını düşünmeye başladık. Benim ilk derbim olacak, ama her maça nasıl çıkıyorsam buna da aynı şekilde çıkacağım. Sakinim, panik yapmıyorum. Sadece 3 puan almayı düşünüyoruz ve ben de diğer arkadaşlarım gibi galibiyete nasıl katkıda bulunurum diye düşünüyorum. Bu maç da diğerlerinde olduğu gibi 3 puanlık bir maç.''





Derbide Fenerbahçeli futbolcuların, Porto yenilgisinin ardından üzerinde büyük bir baskı olacağını savunan Ekrem, şu ifadeleri kullandı:



''Rakibimizin üzerinde büyük bir baskı var. Bu sezona iyi başlamadılar. Bu bize dezavantaj mı olur, yoksa avantaj mı olur, onu bilmiyorum. Deplasmanda kazanma şansımız yüksek. Fenerbahçe'nin şu anda içinde bulunduğu durum kesinlikle oyunlarına yansıyacaktır. Porto maçında aldıkları mağlubiyet, Ankaragücü karşısında kaybedilen 2 puan, rakip futbolcuları hırslandırmıştır. Beşiktaş maçını çıkış olarak görebilirler. Bizim için avantaj mı, dezavantaj mı olduğunu kestiremediğim bu durumu lehimize çevirmeye çalışacağız. Ama şunu söylemek istiyorum ki, 3 puan almak için yarın Kadıköy'e çıkacağız. Kazanıp, yolumuza devam edeceğiz.''



''MUTLAKA ŞAMPİYON OLMALIYIZ''



Ekrem Dağ, takımdaki herkesin şampiyonluğu düşündüğünü vurgulayarak, ''Başka şansımız yok. Bu sezon mutlaka şampiyon olmalıyız'' dedi.



Siyah-beyazlı takımın futbolcusu, şunları kaydetti:

''Bu sezon herkes şampiyonluğu çok istiyor. Geldiğim günden beri bunu görüyorum. İdmanlara çıkarken bile şampiyonluktan bahsediliyor takımda. Başka şansımız yok. Bu sezon mutlaka şampiyon olmalıyız. Üzerimizde tabii ki bir baskı var, ama bunu hissetmemeye çalışıyoruz. Ama ligin uzun bir maraton olduğunu unutmamak lazım. Puan kayıpları yaşayacağız, derbiler kazanacağız, rakiplerimiz puan kayıpları yaşayacak. İyi bir takımımız var. Bu hedefe ulaşmak için aynı bilinçle ve devamlı olarak bu şekilde çalışmaya devam etmeliyiz. Bu şekilde gidersek kazanırız.''



TERİM'DEN DAVET BEKLİYOR



Ekrem Dağ, Milli Takım'da forma giymek için Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim'den davet beklediğini belirtti.



Sezon başında Gaziantepspor'dan transfer edilen Ekrem, şu ifadeleri kullandı:

''Avusturya'da oynarken, oradaki yetkililer beni milli takımda oynatmak istediler. Bunun için bana Avusturya pasaportu verdiler. Şu anda Avusturya vatandaşıyım. Vatandaşlığa geçtikten 3 ay sonra Gaziantepspor'a transfer oldum. Şimdi bana Türk ve Avusturya milli takımlarından teklif gelebilir. Avusturya Milli Takımı'nda oynamadığım için şimdi her iki takımda da oynama şansım var. İki takımdan da teklif gelirse tercihim kesinlikle ay-yıldızlı formadır.''



Ekrem, ''Fatih Terim'den bir davet bekliyor musun'' sorusuna ise ''Bekliyorum tabii ki. Ben de Türk Milli Takımı'nda görev yapmak isterim. Büyük bir gurur olur benim için. Ama tercih edilmem benim oynayacağım maçlarda göstereceğim performansa bağlı'' diye yanıt verdi.

